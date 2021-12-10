الشيخ جراح.. مستوطنون يحطمون مركبات فلسطينية ومنى الكرد توثق تخريب جداريات منزلها (فيديو)

نشرت حسابات عدد من الناشطين المقدسيين في حي الشيخ جراح وحي سلوان عبر منصتي فيسبوك وإنستغرام أمس الخميس، مقاطع فيديو توثق مهاجمة عدد من المستوطنين الإسرائيليين لمركبات فلسطينية بالقرب من مركز الحياة الطبي في الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأظهر الفيديو قيام مجموعة كبيرة من المستوطنين برشق مركبات فلسطينية بالحجارة وتحطيم زجاج نوافذها ثم لاذوا بالفرار من مكان الاعتداء.

وأوضح حساب الحي أن أكثر من 5 سيارات على الأقل تضررت في هذا الاعتداء، مضيفاً أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي وصلت بعد 20 دقيقة من الحادث، و”لم تتخذ أي إجراء كالعادة”.

وقال محمد العباسي صاحب إحدى المركبات التي تضررت في هذا الاعتداء “عشرات المستوطنين يعتدون على مركباتنا في حي الشيخ جراح، وشرطة الاحتلال تكتفي بإرسال ثلاثة من أفرادها للمكان، لو كان الفاعل فلسطينياً لوجدنا عشرات الجنود في المكان لاعتقاله، علما أن المكان مليء بالكاميرات”.

وزعمت هيئة البث الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت اثنين من المشتبه بهم في هذا الاعتداء وهم من سكان حيفا ومنطقة بنيامين.

وعلى صعيد آخر، وثقت الناشطة المقدسية منى الكرد، منتصف الليلة الماضية وصباح اليوم، قيام مستوطن بتخريب الجداريات الوطنية المرسومة على جدران منزلها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وقالت منى “هذه هي المرة الرابعة التي يقوم فيها المستوطنون بتخريب الجداريات”.

وأضافت “لم نستطع توثيق فعلته لكننا ندرك تماماً أن المستوطن الذي سلب منزلنا هو من يقوم بذلك”.

وأردفت “جاءت الشرطة بأعداد كبيرة بعد أن قدمنا شكوى بذلك، لكن المستوطن يرفض الخروج لهم”.

أنا بشوف ستوريز منى الكرد وبحس بدي أحرق المستوطنين حرق حرفياً. سبحان الله عنجد، كيف ربنا معطيهم الصبر والقوة عشان يكملوا! #حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/681DHezNau — الواد منصور (@sunshinesara11) December 10, 2021

وأكدت الناشطة الفلسطينية أن الشرطة “لن تفعل له أي شيء كما يحدث دائماً فهي تأتي لحماية المستوطنين فقط”.

ووثقت منى الكرد العثور على علب الدهان في سيارة المستوطن والتي تثبت -حسب قولها- قيامه بهذا التخريب المتكرر.

يشار إلى أن هذه هي المرة الرابعة على التوالي التي يخرّب المستوطنون خلالها جداريات حي الشيخ جراح، ليقوم شبان الحي بإعادة رسمها كل مرة في تحد واضح للاحتلال ومستوطنيه ومحاولاتهم لطمس قدسية الحي.

من حساب منى الكُرد البارحة..

أن ترافقك هذه المعاناة طوال حياتك مؤلم وموجع جدًا! أي غبنٍ أعظم من يتحول مسكنك من "سَكَن" إلى عذاب! 💔 ثم يجيك واحد يقول الفلسطينيين باعوا أرضهم، وهو لو تعرض لما تعرضوا له اسبوع بس انحاش وترك بيته ! #فلسطين#انقذوا_حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/bsxWjx4HVq — نُورَه المحسن. (@NouraAlmohsen) December 10, 2021