أول مرشح عربي لرئاسة فرنسا يكشف أهداف خوضه السباق ويؤكد: ماكرون يعادي المسلمين (فيديو)

قال نجيب أزرقي، رئيس الحزب الديمقراطي لمسلمي فرنسا وأول مرشح عربي للانتخابات الرئاسية الفرنسية، إن ترشحه أضحى أمرا واقعا وتزامن مع اليوم الذي قرر فيه جميع المرشحين “شن حملة ضد الإسلام والمسلمين”.

وتابع أزرقي -خلال مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر الخميس- أن الهدف من ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية هو “إيصال رسالة للمجتمع الدولي بهدف وقف التمييز العنصري ضد مسلمي فرنسا”، مضيفا أن الرئيس إيمانويل ماكرون الذي عاد للتو من جولة في الشرق الأوسط جاء محملا بعقود استثمارية تعادل ملايين الدولارات يحمل سياسة عدائية ضد المسلمين لا تختلف كثيراعن سياسة باقي المرشحين للانتخابات الفرنسية اليوم.

واستطرد أزرقي “أردت من خلال ترشحي أن أكشف السياسة المزدوجة التي يمارسها ساسة فرنسا اليوم ضد الإسلام والمسلمين”.

وأضاف “فرنسا اليوم تواجه أزمة سياسية وليست دينية، وذلك ما تم رصده في الحملات الانتخابية للمرشحين، فهذا إيريك زمور يقرر مهاجمة المسلمين ويدعوهم للخروج عن الدين الإسلامي، وهذه المرشحة بيكريس تدعو النساء لعدم وضع الحجاب، حتى لو تعلق الأمر بالسائحات القادمات من الشرق الأوسط، وهذا نيكولا دوبونتيون يطالب بمنع دراسة اللغة العربية في المدارس الفرنسية بدعوى أنها تتضمن أفكارا إرهابية”.

وقال “أما حكومة ماكرون فقد قررت إغلاق وحل الكثير من المؤسسات والمراكز الإسلامية بدعوى الدفاع عن فرنسا حتى لو تعارض الأمر مع قيم الجمهورية الفرنسية نفسها”.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (غيتي – أرشيفية)

وهاجمت صحف ووسائل إعلام فرنسية، الخميس، المرشح الرئاسي إريك زمور واتهمته بعدم المسؤولية عقب تصريحاته بشأن أحداث عنف وقعت في تجمع دعائي له الأحد الماضي.

واندلعت أعمال العنف بين مؤيّدي زمور ومُعارضيه، الذين احتجّوا بارتداء ملابس طُبعت عليها عبارة “لا للعنصرية”، وبدأ التراشق بالكراسي بين الطرفين داخل القاعة.

وأكد أزرقي أن “التاريخ يعيد نفسه اليوم في فرنسا، فبعدما كان اليهود يعتبرون هم الأعداء الحقيقيين لفرنسا، نجد اليوم أن العدو الداخلي الأول في فرنسا هم الإسلام”.

واستغرب أزرقي كيف أن فرنسا “تقر في دستورها قيم الحرية والعدالة والأخوة، وتحارب الإسلام والمسلمين”، مؤكدا أن الحملات الانتخابية هي اللحظة الحقيقية التي تبرز بوضوح حقيقة السياسيين الفرنسيين وأهدافهم المعلنة والخفية.

وأوضح رئيس الحزب الديمقراطي لمسلمي فرنسا أنه خلال العشر سنوات الأخيرة، ونتيجة لعجز الحكومات المتوالية عن الاستجابة لمطالب الشعب والأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي واجهت فرنسا، عمل ساستها على توجيه الاتهامات المجانية للإسلام والمسلمين.

وأضاف “هذه هي الاستراتيجية التي جعلت من مسلمي فرنسا كبش فداء”.

وطالب أزرقي جميع المسلمين في فرنسا بضرورة المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية في فرنسا من أجل وقف هذه الاستراتيجية العنصرية الممنهجة ضد المسلمين من قبل جميع الأحزاب اليمينية الفرنسية.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الفرنسية، في 10 أبريل/نيسان المقبل، على أن تنظم الدورة الثانية في 24 من الشهر نفسه، في حين تجرى الانتخابات التشريعية في 12 و19 يونيو/حزيران 2022.