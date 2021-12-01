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“7 سنوات ما شفت السما”.. المحررة الفلسطينية أمل طقاطقة تروي عن مأساتها في سجون الاحتلال (فيديو)

المحررة الفلسطينية أمل طقاطقة لحظة خروجها من سجن الدامون الإسرائيلي (مواقع التواصل)
1/12/2021-|آخر تحديث: 1/12/202107:07 PM (مكة المكرمة)

تحدثت الأسيرة المحررة أمل طقاطقة (27 عاما) من بلدة بيت فجار في بيت لحم عن مشاعرها وسعادتها عقب تحررها أمس بعد 7 سنوات من الاعتقال في السجون الإسرائيلية بذريعة محاولة تنفيذ عملية طعن لأحد جنود الاحتلال بحسب لائحة الاتهام التي قدمت لها.

وقالت طقاطقة في مقطع فيديو”صار لي سبع سنوات ما مسكت الورد، وسبع سنوات ما مسكت المطر بدون ما يكون ملوث بشباك الاحتلال”.

وأضافت وهي تبتسم وتغمرها السعادة “صارلي 7 سنوات ما شفت السما ولا وقفت بحريتي وما مسكت هاتف خلوي.. أبسط الأشياء كنت محرومة منها”.

وأردفت “أول مرة بشوف السماء كاملة قطعة وحدة.. كنا بالسجن نحكي عنها زي البقلاوة علشان شباك السجن مغطياها كان حلم من أحلامي أشوف هذا المنظر”.

واحتفى ناشطون فلسطينيون بالأسيرة أمل طقاطقة عقب تحررها وسط تفاؤل وأمل بتحرر بقية الأسرى والأسيرات.

وتداول مغردون مقاطع فيديو مؤثرة توثق لحظة خروج الأسيرة من السجون ولقائها بعائلتها التي احتفت بها بكل فخر.

وظهرت الأسيرة أمل طقاطقة في مقطع فيديو وهي تقول إن سعادتها ما زالت منقوصة لأنها تركت وراءها أسيرات معتقلات في ظروف صعبة وفي ظل عنف ومعاملة غير إنسانية من سلطات الاحتلال في سجن الدامون.

وعبر انشطون عن فخرهم بالأسيرة المحررة وصمودها طوال هذه السنوات، خاصة في ظل ظروف صعبة عاشتها في الأسر حيث خضعت خلال مدة اعتقالها لعمليات جراحية عدة في مستشفى “هداسا” الإسرائيلي وما زالت تعاني جراء الإصابات برصاص الاحتلال.

وأكد آخرون أن لحظات السعادة التي عاشتها الأسيرة أمل طقاطقة وعائلتها سيعيشها جميع الأسرى والأسيرات بعد تحررهم من سجون الظلم الإسرائيلي بصفقة كبيرة ومفرحة للجميع، على حد قولهم.

 

يشار إلى أن الأسيرة المحررة أمل طقاطقة أقدم معتقلة في سجون الاحتلال اعتقلت، مطلع ديسمبر/كانون الأول 2014، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار عليها وأصابتها بست رصاصات في الصدر والخصر ويدها وقدمها بذريعة محاولة تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة “غوش عتصوين” جنوب بيت لحم.

وما زالت إسرائيل تعتقل 31 فلسطينية من بين نحو 4650 أسيرا في سجونها، وفق نادي الأسير الفلسطيني.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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