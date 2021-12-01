“7 سنوات ما شفت السما”.. المحررة الفلسطينية أمل طقاطقة تروي عن مأساتها في سجون الاحتلال (فيديو)

تحدثت الأسيرة المحررة أمل طقاطقة (27 عاما) من بلدة بيت فجار في بيت لحم عن مشاعرها وسعادتها عقب تحررها أمس بعد 7 سنوات من الاعتقال في السجون الإسرائيلية بذريعة محاولة تنفيذ عملية طعن لأحد جنود الاحتلال بحسب لائحة الاتهام التي قدمت لها.

وقالت طقاطقة في مقطع فيديو”صار لي سبع سنوات ما مسكت الورد، وسبع سنوات ما مسكت المطر بدون ما يكون ملوث بشباك الاحتلال”.

وأضافت وهي تبتسم وتغمرها السعادة “صارلي 7 سنوات ما شفت السما ولا وقفت بحريتي وما مسكت هاتف خلوي.. أبسط الأشياء كنت محرومة منها”.

وأردفت “أول مرة بشوف السماء كاملة قطعة وحدة.. كنا بالسجن نحكي عنها زي البقلاوة علشان شباك السجن مغطياها كان حلم من أحلامي أشوف هذا المنظر”.

واحتفى ناشطون فلسطينيون بالأسيرة أمل طقاطقة عقب تحررها وسط تفاؤل وأمل بتحرر بقية الأسرى والأسيرات.

وتداول مغردون مقاطع فيديو مؤثرة توثق لحظة خروج الأسيرة من السجون ولقائها بعائلتها التي احتفت بها بكل فخر.

وظهرت الأسيرة أمل طقاطقة في مقطع فيديو وهي تقول إن سعادتها ما زالت منقوصة لأنها تركت وراءها أسيرات معتقلات في ظروف صعبة وفي ظل عنف ومعاملة غير إنسانية من سلطات الاحتلال في سجن الدامون.

وعبر انشطون عن فخرهم بالأسيرة المحررة وصمودها طوال هذه السنوات، خاصة في ظل ظروف صعبة عاشتها في الأسر حيث خضعت خلال مدة اعتقالها لعمليات جراحية عدة في مستشفى “هداسا” الإسرائيلي وما زالت تعاني جراء الإصابات برصاص الاحتلال.

ما يُنغّص علينا عندما نرى لحظة خروجهنّ من معتقلات العذاب هو اننا لم نكن سبباََ ولو صغيراََ من أسباب تحررهنّ ٧ سنوات مليئة بالحسرة عاشتها أمل وتُبقي خلفها ٣١ أسيرة ينتظرن هذه اللحظة #امل_طقاطقة pic.twitter.com/kK6dotPa6m — باسل ابو حسان (@basel_abuhassan) November 30, 2021

حمداً لله على سلامة أمل، الشجاعة والطيبة والمفعمة بالتفاؤل

عسى الله أن يديم لحظات الحرية، وينيلها جميع أسرانا وأسيراتنا *أمل طقاطقة، تحررت اليوم بعد سبع سنوات في الأسر pic.twitter.com/SY6YjjoFtt — Lama Khater لمى خاطر (@lama_khater) November 30, 2021

وأكد آخرون أن لحظات السعادة التي عاشتها الأسيرة أمل طقاطقة وعائلتها سيعيشها جميع الأسرى والأسيرات بعد تحررهم من سجون الظلم الإسرائيلي بصفقة كبيرة ومفرحة للجميع، على حد قولهم.

مقطع مؤثر للحظات الأولى من الإفراج عن الأسيرة الفلسطينية

"أمل طقاطقة" من بيت لحم بعد اعتقال دام 7 أعوام في سجون الاحتلال. الجميل في الموضوع أن الأسيرة "أمل" اشتغلت فترة سجنها وحفظت القرآن الكريم كاملا pic.twitter.com/7dQ20KdCp8 — علي صيام (@AliSiamPress) November 30, 2021

الفرح بلبق الك يا حرة ✌❤

الأسيرة المحررة أمل طقاطقة لحظة الافراج عنها اليوم بعد 7 سنوات داخل عتمة سجون الاحتلال تاركةً خلفها 31 أسيرة.

يارب الفرج القريب لجميع الأسيرات والأسرى#الحرية_للأسرى pic.twitter.com/J06cBkpc8N — إسراء العرعير| غزة (@esragaza) November 30, 2021

يشار إلى أن الأسيرة المحررة أمل طقاطقة أقدم معتقلة في سجون الاحتلال اعتقلت، مطلع ديسمبر/كانون الأول 2014، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار عليها وأصابتها بست رصاصات في الصدر والخصر ويدها وقدمها بذريعة محاولة تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة “غوش عتصوين” جنوب بيت لحم.

وما زالت إسرائيل تعتقل 31 فلسطينية من بين نحو 4650 أسيرا في سجونها، وفق نادي الأسير الفلسطيني.