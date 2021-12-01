هل تختلف قدرة اللقاحات على التصدي لمتحور أوميكرون؟ (فيديو)

أكد استشاري الصحة العامة بجنوب أفريقيا (رامنيك أهلواليا) أن البيانات التي سجلت خلال أسبوع ترجح نجاعة اللقاحات ضد متحور (أوميكرون) الجديد، لكن المعلومات لم ترجح بعد أي اللقاحات أنجع في مقاومته.

وقال في لقاء ببرنامج المسائية على الجزيرة مباشر إن هناك لقاحين في جنوب أفريقيا هما فايزر وجونسون أند جونسون وتضاف إلى الأخير جرعة معززة للعاملين في مراكز الرعاية الصحية.

وأوضح أن 90% ممن تلقوا اللقاحات في جنوب أفريقيا لم يصابوا بأعراض شديدة لديهم كما أن هناك انخفاضا في أعداد الوفيات.

وأشار إلى أن المرضى الذين تستدعي حالتهم الدخول إلى المستشفيات ليسوا ملقحين، وأن ما يصلهم من معلومات سريرية ومن المستشفيات هو ترجيح نجاعة اللقاحين ضد الإصابة بأعراض شديدة أو الوفاة.

هل هناك فرق بين أنواع اللقاحات في مواجهة المتحور الجديد #أوميكرون؟#كورونا pic.twitter.com/HyTuzBu3uZ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 30, 2021

وبشأن آخر الاستنتاجات عن أسباب ظهور المتحور الجديد في جنوب أفريقيا وبعض الدول المجاورة لها، قال استشاري الصحة العامة إن الفيروس كان يمكن أن يتطور في أي مكان بالعالم، وأن جنوب أفريقيا كانت تعاني من وباء نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) وبالتالي طورت نظاما قويا للتصدي للفيروسات والبكتريا وفهم التسلسل الجيني وكل ما يمكن التوصل إليه للتصدي لمثل هذه الأوبئة.

وأضاف “بدأ الأمر عندما لاحظنا انتشارا جديدا للفيروس بين الشباب في الجامعات وأماكن سكن الطلاب والمراكز التجارية، فدرسنا التسلسل الجيني للفيروس مرة أخرى ووجدنا 32 طفرة جينية وهو ما لم نشهده في الطفرات الجينية السابقة، ومن هنا اكتشفنا أوميكرون”.

وتسعى الشركات المصنعة للقاحات كورونا إلى تطوير لقاحات جديدة تستهدف المتحور أوميكرون، وقال رئيس شركة فايزر أن الشركة سيكون لديها لقاح مضاد للمتحور في غضون 95 يوما حال استعدت الحاجة لذلك.

لكن جامعة أوكسفورد قالت إنه لا يوجد دليل حتى الآن على عدم فاعلية لقاحات كورونا الحالية ضد أوميكرون.

وأعلن المركز الأوربي للوقاية من الأمراض تسجيل 42 إصابة مؤكدة بالمتحور أوميكرون في 10 دول من الاتحاد الأوربي وجميعها بأعراض خفيفة، فيما أكدت الوكالة الأوربية للأدوية إن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فعالة أمام أوميكرون.