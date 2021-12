مقتل 3 طلاب وإصابة 6 في إطلاق نار بمدرسة أمريكية (فيديو)

لقى 3 طلاب حتفهم وأصيب 6 آخرون بينهم مدرِّس، في حادث إطلاق نار بمدرسة ثانوية في ريف أكسفورد بولاية ميشيغن.

وقال مكتب شرطة مقاطعة أوكلاند في بيان إنها احتجزت طالبا يبلغ من العمر 15 عاما ومصادرة مسدس بعد إطلاق النار.

"I think this is every parent's worst nightmare," Gov. Gretchen Whitmer of Michigan said after a fatal shooting at Oxford High School on Tuesday. "No one should be afraid to go to school, work, a house of worship, or even their own home," she added. https://t.co/wfK8MUJSww — The New York Times (@nytimes) December 1, 2021

وذكر مكتب قائد شرطة مقاطعة أوكلاند أن أفراد الشرطة والطوارئ انتشروا بكثافة، وأنه لم تكن هناك مقاومة أثناء الاعتقال وأن المشتبه به طلب محاميا ولم يدل بتصريحات بشأن الدافع لإطلاقه النار.

BREAKING: Authorities say three students killed and six people injured in Michigan high school shooting. A 15-year-old gunman has been arrested.https://t.co/oQQTGwzvXn — The Associated Press (@AP) November 30, 2021

وضع مأساوي

ووقع إطلاق النار في أكسفورد وهي بلدة صغيرة تبعد نحو 65 كيلومترا شمال ديترويت، وقال مسؤول أمني لقناة فوكس نيوز “إنه وضع مأساوي للغاية، لدينا الكثير من الآباء المستائين”.

وقالت الشرطة إنها تلقت أكثر من 100 مكالمة طوارئ وقت الظهيرة، وأن مطلق النار أطلق بين 10 و20 طلقة خلال حوالي 5 دقائق من مسدس نصف آلي.

وأكدت السلطات الأمنية أنها اعتقلت المشتبه به في غضون 5 دقائق من أول مكالمة طوارئ وردت إليها.

President Joe Biden mourned the deaths of three students in the Michigan school shooting. "As we learn the full details, my heart goes out to the families enduring the unimaginable grief of losing a loved one," he said.https://t.co/rbjPuUvqSP — CNN Breaking News (@cnnbrk) November 30, 2021

ويعتقد المسؤولون أن الطالب تصرف بمفرده، وقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يزور مينيسوتا التعازي وقال “للعائلات التي تقاسي حزنا لا يمكن تصوره لفقدان شخص عزيز، مجتمع برمته تحت الصدمة الآن”.

وتحصد حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة الكثير من الضحايا وهي تتكرر في بلد يضمن فيه الدستور الحق في حيازة أسلحة نارية.

وتفيد أرقام منظمة (Everytown for Gun Safety) أن حادث إطلاق النار في أكسفورد سجل أكبر حصيلة ضحايا في مدرسة خلال العام الجاري.

وسجل في الولايات المتحدة حتى الآن 138 حادث إطلاق نار في الأوساط المدرسية من بينها 26 أدت إلى قتيل أو قتيلين في كل مرة.

وقالت حاكمة ميشيغن الديمقراطية (غريتشن ويتمر) خلال مؤتمر صحفي في أكسفورد “هذه مشكلة أمريكية بامتياز ويجب أن نستجيب لها”.

وقتل نحو 41 ألف شخص بأسلحة نارية في الولايات المتحدة خلال السنة الحالية بينهم 22 ألفا انتحارا وفق منظمة أمريكية.

وفي عام 2018، تسبب إطلاق نار في إحدى ثانويات باركلاند في ولاية فلوريدا بمقتل 17 شخصا وإصابة 15 آخرين عندما فتح تلميذ سابق النار من سلاح شبه آلي.

وخلف هذا الحادث صدمة كبيرة عبر البلاد وأدى إلى تجدد المظاهرات المطالبة بإشراف أكثر صرامة على مبيعات الأسلحة النارية.

إلا أن عمليات التعطيل في الكونغرس بضغط من لوبي الأسلحة تجعل من غير المرجح تسجيل تقدم كبير، رغم دعوات مسؤولين بينهم بايدن إلى تشديد قواعد حيازتها.