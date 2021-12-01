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محكمة ليبية تستبعد حفتر من قائمة المرشحين للرئاسة (فيديو)

مئات يتظاهرون رفضًا لترشح حفتر والقذافي للرئاسة
مئات الليبيين يتظاهرون رفضًا لترشح حفتر ونجل القذافي للرئاسة (الأناضول)
30/11/2021

قضت محكمة ليبية، الثلاثاء، باستبعاد اللواء المتقاعد خليفة حفتر من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وبثت قنوات محلية مقطعا مصورا للحظة إعلان قضاة محكمة مدينة الزاوية الابتدائية في الغرب الليبي قبول الطعن المقدم ضد حفتر واستبعاده من قائمة المرشحين.

وقررت المحكمة قبول الطعن شكلا وإلغاء قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم 80 لسنة 2021 بشأن ترشح المطعون ضده خليفة بلقاسم حفتر، واستبعاده من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية.

وقال عبدالباري عبد الجواد أحد الطاعنين في ترشح حفتر “إن أسباب الطعن تعود لكون اللواء المتقاعد “انقلب على الشرعية الدستورية وقاد حروبا دموية ضد الليبيين في العاصمة طرابلس، مضيفا أنه شخص دموي لا يؤمن بالديمقراطية”.

وأوضح خلال مشاركته في برنامج “المسائية” على قناة الجزير ة مباشر، الثلاثاء، أن الحكم ضد حفتر صدر عن لجنة الطعون التي شكلها المجلس الأعلى الليبي للقضاء.

وأكد عبد الجواد أنه تم تقديم نحو 20 طعنا ضد ترشح حفتر، تم قبول خمسة منها. مضيفا أن معظم هذه الطعون “اعتمدت على أحكام قضائية سابقة ضد حفتر بسبب جرائم وانتهاكات في حق الشعب الليبي إلى جانب حصوله على الجنسية الأمريكية منذ 20 سنة”.

وتابع قائلا “طالما أن القانون الليبي يمنع المرشحين للرئاسة من الحصول على الجنسية الأجنبية إلا بإذن مسبق، فإن خليفة حفتر يكون خارج سباق الرئاسة” مؤكدا أن أمامه 24 ساعة للطعن في هذا الحكم أمام أي محكمة ليبية.

من جهته اعتبر المحلل السياسي الليبي عبد السلام الراجحي أن مفوضية الانتخابات الليبية ملزمة قانونيا باعتماد الحكم الصادر اليوم عن محكمة الزاوية إذا لم يطعن محامو حفتر فيه خلال الآجال القانونية المعتمدة. مضيفا أن من يحاصر محكمة سبها ويمنع المحامون والقضاة من دخولها لا يمكنه أن يحترم القضاء ونتائجه.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة قد شكك في إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، على النحو المنصوص عليه في خريطة الطريق التي تم وضعها تحت رعاية الأمم المتحدة لمساعدة ليبيا على الخروج من أزمتها.

وأعلن المشري اعتزامه تقديم مقترح لإرجاء بدء العملية الانتخابية إلى 15 فبراير/ شباط 2022.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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