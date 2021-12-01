شاهد: إنقاذ امرأة سقطت في بئر شمالي حلب

تمكن فريق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) أمس الثلاثاء من إنقاذ امرأة بعد سقوطها في أحد الآبار الجافة يبلغ عمقه 20 متر تقريبا في أحد مخيمات (يازباغ) العشوائية بمنطقة إعزاز شمالي حلب.

وأظهر مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للخوذ البيضاء عملية الإنقاذ بالكامل وكيف نزل إليها أحد المتطوعين العاملين في الفريق وتمكن من إخراجها بواسطة الحبال.

ورغم أن المرأة تعرضت لإصابات عديدة في جسدها جراء السقوط إلا أن المتطوع استطاع ربطها جيدا بالحبال ويرفعها بمساعدة أفراد الفريق في أعلى البئر ونقلها إلى المستشفى لاحقا.

وكتب الحساب معلقًا على الحادث “تختلط مشاعر الألم والأمل عندما ينقذ المتطوعون روحاً ويعيدون لها الأمل بالحياة من جديد”.

وتأسست منظمة الدفاع المدني السوري في 2014، وتعمل على إنقاذ المدنيين من تحت الأنقاض بعد القصف وتقديم الرعاية الطبية لهم، فضلا عن إطفاء الحرائق ومختلف عمليات الإنقاذ وإصلاح خطوط إمداد المياه والبنية التحتية الكهربائية المتضررة.

وأكد الدفاع المدني السوري في بيان سابق أنه تمكن من إنقاذ أكثر من 125 ألف مدني خلال السنوات السبع الماضية أصيبوا نتيجة الهجمات الجوية والأرضية لقوات النظام السوري وروسيا والمليشيات الأخرى، بالإضافة إلى التفجيرات المجهولة والعبوات الناسفة والسيارات الملغمة.

كذلك عملت (الخوذ البيضاء) على إنقاذ الكثير من المدنيين السوريين من خلال عمليات الإسعاف وإخماد النيران وغيرها من العمليات الميدانية.