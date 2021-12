سعيد صالح ضمن الأكثر تداولا بعد ظهوره في حفل افتتاح كأس العرب (فيديو)

أصبح اسم الفنان المصري الراحل سعيد صالح ضمن الأكثر تداولا في المنصات المصرية بعد ظهوره أمس بتقنية الهولوغرام في حفل افتتاح بطولة كأس العرب في قطر.

وفي فقرة فنية بالحفل ظهر سعيد صالح بصحبة الفنان الكويتي الراحل عبد الحسين عبد الرضا وتحدثا من خلال تقنية الهولوغرام عن أحوال الأمة العربية اليوم وهجرة الكثير من العقول من خلال حوار مع شخصية جحا الذي دعا في نهاية الفقرة لعودة الوحدة العربية.

ثم اختتمت الفقرة بسؤال جحا “يا عرب أرجو أن تكون الرسالة قد وصلت، ويبقى هناك سؤال مهم: هل سنرجع؟ متى سنرجع؟”، لتظهر صورة المطربة اللبنانية فيروز بنفس التقنية وتغني “سنرجع يوما”.

واستغرق حفل الافتتاح 30 دقيقة ودار في مجمله حول الثقافة العربية من فن وموسيقى وحكايات عبر الأزمان المختلفة، وتضمن فقرات بصوت أم كلثوم وفيروز وشارك فيه أيضا الشاب خالد وحتى مؤدي فن المهرجانات المصري حسن شاكوش.

وأثار حفل الافتتاح إعجاب الكثيرين على منصات التواصل ووصفوه بالمبهر، فيما قال البعض إن ظهور الفنان سعيد صالح وعالم الفضاء عصام حجي لفتة طيبة من دولة قطر.

كما تضمن الحفل فقرة لأداء النشيد الوطني لجميع البلدان العربية خلال افتتاح البطولة التي يشارك فيها 16 منتخبا مقسّمين على 4 مجموعات.

والمنتخبات المشاركة هي قطر والعراق والسعودية وسلطنة عمان والإمارات والبحرين والأردن وفلسطين وسوريا ولبنان من قارة آسيا، ومصر والسودان وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا من قارة أفريقيا.

وتقام البطولة على 6 من الملاعب التي ستستضيف مباريات كأس العالم 2022.

وستستمر البطولة -التي تقام للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي- حتى 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

A respectable and proud need for any individual arab a strong championship and wins #Egyption_national_team

And his sign is more than wonderful for the appearance of Mega Star Saeed Saleh at the opening ceremony Thank you Qatar#ArabCup#سعيد_صالح pic.twitter.com/LYq3EHSb8E

— SolimanMohmed-🇪🇬 (@SolimanMo7amed5) November 30, 2021