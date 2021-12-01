سعيد صالح ضمن الأكثر تداولا بعد ظهوره في حفل افتتاح كأس العرب (فيديو)

أصبح اسم الفنان المصري الراحل سعيد صالح ضمن الأكثر تداولا في المنصات المصرية بعد ظهوره أمس بتقنية الهولوغرام في حفل افتتاح بطولة كأس العرب في قطر.

وفي فقرة فنية بالحفل ظهر سعيد صالح بصحبة الفنان الكويتي الراحل عبد الحسين عبد الرضا وتحدثا من خلال تقنية الهولوغرام عن أحوال الأمة العربية اليوم وهجرة الكثير من العقول من خلال حوار مع شخصية جحا الذي دعا في نهاية الفقرة لعودة الوحدة العربية.

ثم اختتمت الفقرة بسؤال جحا “يا عرب أرجو أن تكون الرسالة قد وصلت، ويبقى هناك سؤال مهم: هل سنرجع؟ متى سنرجع؟”، لتظهر صورة المطربة اللبنانية فيروز بنفس التقنية وتغني “سنرجع يوما”.

"ياعرب أرجو أن تكون الرسالة قد وصلت".. جحا يطرح سؤالا على الأمة: هل سنرجع .. متى سنرجع؟#كاس_العرب #قطر pic.twitter.com/604tJV6WJi — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 30, 2021

واستغرق حفل الافتتاح 30 دقيقة ودار في مجمله حول الثقافة العربية من فن وموسيقى وحكايات عبر الأزمان المختلفة، وتضمن فقرات بصوت أم كلثوم وفيروز وشارك فيه أيضا الشاب خالد وحتى مؤدي فن المهرجانات المصري حسن شاكوش.

وأثار حفل الافتتاح إعجاب الكثيرين على منصات التواصل ووصفوه بالمبهر، فيما قال البعض إن ظهور الفنان سعيد صالح وعالم الفضاء عصام حجي لفتة طيبة من دولة قطر.

لقطات لـ عبدالحسين عبدالرضا و سعيد صالح رحمهما الله يُخاطبان جحا في حفل الافتتاح في استاد البيت المونديالي #FIFArabCup

pic.twitter.com/3t31TBQ0Sc — مونديال العرب (@Arabcup21) November 30, 2021

كما تضمن الحفل فقرة لأداء النشيد الوطني لجميع البلدان العربية خلال افتتاح البطولة التي يشارك فيها 16 منتخبا مقسّمين على 4 مجموعات.

والمنتخبات المشاركة هي قطر والعراق والسعودية وسلطنة عمان والإمارات والبحرين والأردن وفلسطين وسوريا ولبنان من قارة آسيا، ومصر والسودان وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا من قارة أفريقيا.

ظهور الفنان الراحل العظيم سعيد صالح في افتتاح بطولة كأس العرب بتقنية الهولوجرام لافتة طيبة من قطر 👏🏻 pic.twitter.com/1aOXzVowmy — Italian Zamalkawy (@ITzamalkawy) November 30, 2021

وتقام البطولة على 6 من الملاعب التي ستستضيف مباريات كأس العالم 2022.

وستستمر البطولة -التي تقام للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي- حتى 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.