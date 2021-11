إلغاء بطولة العالم للإسكواش في ماليزيا بسبب عدم منح تأشيرات دخول للإسرائيليين

أعلن الاتحاد الدولي للعبة الإسكواش عن إلغاء بطولة العالم للرجال التي كانت مقررة في ماليزيا، بعدما رفضت سلطات الدولة ذات الغالبية المسلمة أن تمنح تأشيرات دخول للرياضيين الإسرائيليين، حسب ما أعلن الاتحاد الدولي للعبة.

وقال الاتحاد في بيان، الثلاثاء، نشر على موقعه الإلكتروني “يأسف الاتحاد العالمي للعبة الإسكواش والرابطة الماليزية لمضارب الإسكواش للإعلان عن إلغاء بطولة الإسكواش للرجال لعام 2021 التي كان من المقرر عقدها في كوالالمبور في الفترة من 7 إلى 12 ديسمبر”.

وأضاف البيان أن “إمكانية عدم تمكن بعض الدول من المنافسة بسبب عدم تأكيد إصدار التأشيرات وتصاريح السفر من قبل السلطات الوطنية في ماليزيا دفعت الرابطة الماليزية لمضارب الإسكواش لإبلاغ الاتحاد بقرار الإلغاء”.

وأفادت رئيسة الاتحاد الدولي للإسكواش زينة وولدريدج بأن المسؤولين الرياضيين بذلوا جهوداً “لإقناع السلطات الماليزية بأن تضمن دخول جميع الفرق المشاركة والمنافسة في البطولة بما في ذلك إسرائيل”.

وتابعت “بالنسبة للاتحاد الدولي للإسكواش، من المهم ألا تفوت أي دولة فرصة المشاركة في بطولة إذا كانت ترغب بذلك”.

وأورد الاتحاد الدولي للإسكواش بأن إلغاء البطولة مرتبط أيضاً بالمتحورة الجديدة لفيروس كورونا “أوميكرون” والتي تهدد بتعطيل الرحلات الجوية إلى ماليزيا التي حلت أصلاً بدلاً من نيوزيلندا في استضافة الحدث في وقت سابق من هذا العام، بسبب قيود السفر المرتبطة بالجائحة.

