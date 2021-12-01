إلغاء بطولة العالم للإسكواش في ماليزيا بسبب عدم منح تأشيرات دخول للإسرائيليين

أعلن الاتحاد الدولي للعبة الإسكواش عن إلغاء بطولة العالم للرجال التي كانت مقررة في ماليزيا، بعدما رفضت سلطات الدولة ذات الغالبية المسلمة أن تمنح تأشيرات دخول للرياضيين الإسرائيليين، حسب ما أعلن الاتحاد الدولي للعبة.

وقال الاتحاد في بيان، الثلاثاء، نشر على موقعه الإلكتروني “يأسف الاتحاد العالمي للعبة الإسكواش والرابطة الماليزية لمضارب الإسكواش للإعلان عن إلغاء بطولة الإسكواش للرجال لعام 2021 التي كان من المقرر عقدها في كوالالمبور في الفترة من 7 إلى 12 ديسمبر”.

وأضاف البيان أن “إمكانية عدم تمكن بعض الدول من المنافسة بسبب عدم تأكيد إصدار التأشيرات وتصاريح السفر من قبل السلطات الوطنية في ماليزيا دفعت الرابطة الماليزية لمضارب الإسكواش لإبلاغ الاتحاد بقرار الإلغاء”.

وأفادت رئيسة الاتحاد الدولي للإسكواش زينة وولدريدج بأن المسؤولين الرياضيين بذلوا جهوداً “لإقناع السلطات الماليزية بأن تضمن دخول جميع الفرق المشاركة والمنافسة في البطولة بما في ذلك إسرائيل”.

وتابعت “بالنسبة للاتحاد الدولي للإسكواش، من المهم ألا تفوت أي دولة فرصة المشاركة في بطولة إذا كانت ترغب بذلك”.

وأورد الاتحاد الدولي للإسكواش بأن إلغاء البطولة مرتبط أيضاً بالمتحورة الجديدة لفيروس كورونا “أوميكرون” والتي تهدد بتعطيل الرحلات الجوية إلى ماليزيا التي حلت أصلاً بدلاً من نيوزيلندا في استضافة الحدث في وقت سابق من هذا العام، بسبب قيود السفر المرتبطة بالجائحة.

The upcoming WSF Men's World Team Squash Championships have been cancelled. WSF statement ⬇️https://t.co/Kio7HMsdbE — World Squash (@WorldSquash) November 29, 2021

دعما للقضية الفلسطينية

وتمسكت ماليزيا الدولة ذات الغالبية المسلمة في جنوب شرق آسيا والتي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بموقفها ومنعت في أكثر من مرة دخول الرياضيين الإسرائيليين الى أراضيها.

وأشار الاتحاد الإسرائيلي للإسكواش الى أنه سيلجأ لمحكمة التحكيم الرياضي في سويسرا إذا لم يقدم الاتحاد الدولي حلاً.

ورأى أن الدول التي تستبعد الرياضيين الإسرائيليين من أي بطولة ستكون متواطئة بارتكاب “العنصرية والتمييز”.

وكان وزير الخارجية الماليزي قد قال في بيان، نهاية الشهر الماضي، إن بلاده ثابتة في “التزامها بدعم نضال الشعب الفلسطيني، ومعارضة استمرار العدوان الإسرائيلي والقمع الممنهج في الأراضي الفلسطينية”، بحسب وكالة الأنباء الماليزية الرسمية (برناما).

وأشاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بتصرف ماليزيا، مستنكرين في الوقت ذاته تطبيع الدول العربية مع الاحتلال الإسرائيلي.

يذكر أنه في 2019، سُحِبَت بطولة العالم في السباحة لذوي الاحتياجات الخاصة من ماليزيا بعدما هددت الأخيرة بمنع الرياضيين الإسرائيليين من المشاركة فيها.

وفي 2015، انسحب الرياضيون الإسرائيليون من بطولة للألواح الشراعية التي أقيمت في جزيرة لانكاوي بسبب عدم حصولهم على تأشيرات.

وتحظى القضية الفلسطينية بتأييد قوي في ماليزيا ولا يمكن لحاملي جوازات السفر الإسرائيلية دخول البلاد.