إنقاذ مسن أمضى 22 ساعة على متن قارب مقلوب وسط الأمواج (فيديو)

أنقذ خفر السواحل الياباني رجلا يبلغ من العمر 69 عاما في عرض البحر قبالة سواحل جنوب البلاد بعدما أمضى 22 ساعة على قارب مقلوب وسط بحر متلاطم الأمواج.

ويُظهر فيديو بثه خفر السواحل عملية إنقاذ مثيرة للرجل وهو يتشبث بظهر القارب، بينما يحاول المنقذون انتشاله من وسط الأمواج.

وأظهرت لقطات الفيديو المنقذين وهم يغوصون في البحر، ثم يسبحون باتجاه الرجل.

وبيّنت اللقطات رجلا أشيب الرأس يصارع الأمواج وهو ممسك بحبل غليظ في وقت كان أحد رجال خفر السواحل يقترب منه ويتحدث إليه وسرعان ما أخذ يجذب الحبل الذي يمسك به الرجل.

وكان الرجل على متن قارب يبلغ وزنه 5 أطنان بمفرده للعمل في مشروع بناء ميناء قبالة ياكوشيما عندما انقلب القارب بعد ظهر يوم السبت الماضي.

واتصل زملاء الرجل في العمل بخفر السواحل بشأن الحادث، لكن لم يعثر عليه إلا في اليوم التالي على بعد نحو 30 كيلومترا من ميناء في ياكوشيما.

وتعرض الرجل لإصابة طفيفة في كاحله الأيسر لكن حياته لم تكن في خطر، ويجري خفر السواحل تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث.