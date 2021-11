تناول أزمة اللاجئين.. المصري عمر العقاد يفوز بأكبر جائزة كندية في الرواية (فيديو)

فاز الروائي والصحفي الكندي من أصل مصري عمر العقاد، بجائزة (سكوتيابنك غيلر) وهي أكبر جائزة كندية في الرواية والبالغ قيمتها 100 ألف دولار كندى هذا العام.

وحصل العقاد على الجائزة عن رواية (يا لها من جنة غريبة) في حفل في تورونتو بثه التلفزيون مساء أمس الإثنين، بحسب محطة (سي تي في نيوز) الكندية.

A surprised @omarelakkad accepts the 2021 #ScotiabankGillerPrize. Read an excerpt from his award-winning novel, What Strange Paradise, here: https://t.co/VFA8Y09BEo pic.twitter.com/6dASWi4iqX — CBC Books (@cbcbooks) November 9, 2021

وتدور أحداث الرواية التي نشرتها دار نشر (ماكليلاند آند ستيوارت) حول طفلين أثناء أزمة اللاجئين العالمية.

وقالت لجنة التحكيم إن الرواية “تثير تساؤلات حول اللامبالاة والعجز، وفي نهاية المطاف، تقدم أدلة على كيفية التواصل بشكل متعاطف في عالم منقسم”.

وتمنح الجائزة لمؤلف أفضل رواية أو مجموعة قصص قصيرة كندية تنشر باللغة الإنجليزية.

وعلق العقاد اليوم عبر تويتر قائلًا “خلال الشهرين الماضيين، حصلت على أعظم شرف في مسيرتي المهنية”، في إشارة إلى فوزه بالجائزة الكبرى.

وعدّد زملاؤه الروائيون المبدعون “بالإضافة إلى المؤلفين الاستثنائيين في قائمة (غيلر) الطويلة لهذا العام، وكان يمكن لأي منهم أن يحصل بسهولة على الجائزة”.

For the last two months, I've experienced the greatest honour of my career, to be mentioned in the same breath as Cheluchi, Miriam, Jordan and Angélique, as well as the exceptional authors on this year's Giller longlist, any of whom could have easily taken home the award. — Omar El Akkad (@omarelakkad) November 9, 2021

ولد العقاد (39 عامًا) في القاهرة، ونشأ في قطر، وجاء إلى كندا في سن المراهقة وكان عمره آنذاك 16 عامًا، ويعيش الآن في بورتلاند بولاية أوريغون، حسبما ذكرت صحيفة (ذا غلوب آند ميل) التي عمل بها صحفيًا في السابق.

التحق العقاد بالمدرسة الثانوية في مونتريال قبل أن يلتحق بجامعة (كوينز) في كينغستون بمقاطعة أونتاريو.

وقال العقاد للصحيفة الكندية بعد لحظات من إعلان فوزه “كنت أتحدث مع أمي في وقت سابق. كانت آخر مرة راقبتني من غرفة وأنا أفوز بجائزة قبل 31 عامًا”.

وأضاف متأثرًا “إن أول من فكر فيه عندما سمع اسمه يُنادى، هو والده الراحل (توفي في 2010). أفتقده كثيرًا جدًا وكنت أتمنى أن يكون معي. بذلت قصارى جهدي وأنا أمشي وأضع قدمًا أمام الأخرى لأصعد منصة التكريم وألقيت ما أنا متأكد أنه خطاب مشوّه تمامًا”.

Omar El Akkad wins the 2021 Giller Prize for WHAT STRANGE PARADISE! 🎉 A phenomenal novel, with a profoundly moving message of hope. From everyone at @McClellandBooks , congratulations @omarelakkad! pic.twitter.com/jMs4F3HTwY — McClelland & Stewart (@McClellandBooks) November 9, 2021

وقال العقاد في مقابلة سابقة “كان الخيال دائمًا بيتي الأول. أنا واحد من هؤلاء الأشخاص الذين ليس لديهم إجابة جيدة جدًا على سؤال: من أين أنت؟”.

وتابع “لقد كنت ضيفًا على أرض أخرى منذ أن كنت في الخامسة من عمري. ولقد وجدت دائمًا هذا الخيال -حيث يمكنك نوعًا من تغيير معالم عالمك الذي اخترعته لتناسب أي واقع تريده- كنت أشعر دائمًا وكأنني في موطني أكثر من أي مكان حقيقي”.

What Strange Paradise by Omar El Akkad is on the shortlist for the 2021 Scotiabank #GillerPrize. The winner will be revealed tonight at 9 p.m. ET. https://t.co/hT43t1LmmQ — CBC Books (@cbcbooks) November 8, 2021