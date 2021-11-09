بعد هجوم عمرو أديب ضد أبو تريكة.. بلاغ للنائب العام ضد النادي الأهلي (فيديو)

هاجم ناشطو مواقع التواصل الإعلامي المصري عمرو أديب عقب إعلانه خلال برنامجه، أمس الإثنين، عزمه مقاضاة النادي الأهلي بسبب تهنئته لاعبه ولاعب المنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة بعيد ميلاده.

واستنكر أديب خلال حلقته أمس على إحدى القنوات الفضائية تهنئة النادي الأهلي لأبو تريكة بعيد ميلاده، قائلا “عندما يهنئ النادي الأهلي، المملوك للدولة المصرية، والذي يُعد مؤسسة رياضية تربوية، أبو تريكة بعيد ميلاده، هذا أمر لا يليق”، على حد قوله.

وأضاف الإعلامي المقرب من النظام أن أبو تريكة مدرج على “قوائم الإرهاب”، وبهذه التهنئة يُصبح النادي الأهلي “غير معترف بحكم القضاء المصري”، مشيرا أن تهنئة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والعامري فاروق، نائب الرئيس لأبو تريكة بعيد ميلاده “أمر لا يجوز على الإطلاق”.

ونقلت صحيفة أخبار اليوم (رسمية)، اليوم الثلاثاء، أن المحامي سمير صبري تقدم ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي والمسؤول عن صفحة النادي على مواقع التواصل.

يا يا يا يا ياتريـــــكة 🎶 نحتفل اليوم بعيد ميلاد أمير القلوب محمد محمد محمد أبو تريكة 🥳 نتمنى لك عيد ميلاد سعيد 🎂❤️#عيد_ميلاد_أبوتريكة pic.twitter.com/FibR54qKCn — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) November 6, 2021

وبحسب الصحيفة، طالب صبري بالتحقيق في الواقعة مشيرا إلى أن تهنئة النادي لأبو تريكة “تحد سافر لأحكام القضاء المصري العظيم وللدستور والقانون ولمشاعر وأحاسيس أسر الشهداء”، بحسب نص البلاغ.

وتابع “من الثابت والمعروف للجميع أن محكمة النقض المصرية أصدرت أول حكم نهائي برفض الطعن الذي قدمه لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني محمد أبو تريكة و1528 شخصا آخر على إدراجهم ضمن قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات”.

إعلاميون وكتاب يعملون ليل نهار على أن تصغر الدولة، وتصغر، وتصغر، للأسف.

حين يضع هؤلاء أعرق دولة في وجه لاعب كرة، فهذا عبث، وهذه معركة خاسرة.

تلك مسائل عابرة، ينظر إليها الكبار بابتسامة خفيفة وينسونها، لا أن ينصبوا لها برامج وقضايا ومرافعات ووعيد.

تصغر حكومة، وتبقى مصر دولة عظيمة. — عمار علي حسن Ammar Ali Hassan (@ammaralihassan) November 8, 2021

وفي مارس/آذار الماضي، قضت محكمة النقض المصرية بتأييد حكم محكمة الجنايات الصادر بإدراج أبو تريكة و1528 شخصا من بينهم قيادات بجماعة الإخوان على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، تنتهي في 1 مايو/أيار 2023.

وبموجب قانون تنظيم “قوائم التنظيمات الإرهابية” في مصر، تشمل العقوبات على المدرجين على “قوائم الإرهاب” وضعهم على قوائم ترقب الوصول بالمطارات ومصادرة جوازات سفرهم وتجميد أصولهم المالية.

وتفاعل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي ضد هجوم أديب على النادي الأهلي وأبو تريكة والذي تلقى مئات التهاني بذكرى يوم مولده.

عمرو أديب: هل الأهلي بتهنئته المدرج على قوائم الإرهاب بيقول إنه مش هامه القضاء وإنه فوق الجميع ولا ده انتخابات#الحكاية#MBCMASR

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عمرو اديب يهاجم الكابتن الخطيب والنادي الاهلي لتهنئة ابو تريكه بعيد ميلاده هو بيحاول في المقطع يبين انه خايف من رد فعل الجمهور بس احنا عارفين انها تعليمات والله ارهاب ادارة الاهلي مش هينفع … ياعمرو عيب وبردو كل سنه وانت طيب يا تريكه ١٠٠٠٠٠ مره pic.twitter.com/a45xSKglCE — Wael Al-Emam 🚩🦅🇪🇬 (@wael_alemam) November 8, 2021

لا اري مشكله تهنئه لاعب سابق عمل تاريخ كبير مع النادي الاهلي ومنتخب مصر اتشرف بمشاركتي معه دائما وهو النجم محمد ابوتريكه

ابعدوا السياسه عن كره القدم

فسيظل ابوتريكه اسم وتاريخ كبير في كره القدم المصريه — ibrahim saeed Hema(4) (@IbrahimsaidAdam) November 8, 2021

عمرو أديب هل إدارة الأهلي برئاسة الخطيب مبتحترمشي أحكام القضاء المصري

ابو تريكه مدرج في قوائم الإرهاب إزاي مؤسسة تابعه للدولة تنزل له تهنئة حد يفهمني

ابو خمسة عاوز يفهم !! pic.twitter.com/Kd48JPXHyc — إكرامي يونس (@ekramyyounis) November 8, 2021