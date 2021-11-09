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بعد هجوم عمرو أديب ضد أبو تريكة.. بلاغ للنائب العام ضد النادي الأهلي (فيديو)

نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة
9/11/2021-|آخر تحديث: 9/11/202108:50 PM (مكة المكرمة)

هاجم ناشطو مواقع التواصل الإعلامي المصري عمرو أديب عقب إعلانه خلال برنامجه، أمس الإثنين، عزمه مقاضاة النادي الأهلي بسبب تهنئته لاعبه ولاعب المنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة بعيد ميلاده.

واستنكر أديب خلال حلقته أمس على إحدى القنوات الفضائية تهنئة النادي الأهلي لأبو تريكة بعيد ميلاده، قائلا “عندما يهنئ النادي الأهلي، المملوك للدولة المصرية، والذي يُعد مؤسسة رياضية تربوية، أبو تريكة بعيد ميلاده، هذا أمر لا يليق”، على حد قوله.

وأضاف الإعلامي المقرب من النظام أن أبو تريكة مدرج على “قوائم الإرهاب”، وبهذه التهنئة يُصبح النادي الأهلي “غير معترف بحكم القضاء المصري”، مشيرا أن تهنئة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والعامري فاروق، نائب الرئيس لأبو تريكة بعيد ميلاده “أمر لا يجوز على الإطلاق”.

ونقلت صحيفة أخبار اليوم (رسمية)، اليوم الثلاثاء، أن المحامي سمير صبري تقدم ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي والمسؤول عن صفحة النادي على مواقع التواصل.

وبحسب الصحيفة، طالب صبري بالتحقيق في الواقعة مشيرا إلى أن تهنئة النادي لأبو تريكة “تحد سافر لأحكام القضاء المصري العظيم وللدستور والقانون ولمشاعر وأحاسيس أسر الشهداء”، بحسب نص البلاغ.

وتابع “من الثابت والمعروف للجميع أن محكمة النقض المصرية أصدرت أول حكم نهائي برفض الطعن الذي قدمه لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني محمد أبو تريكة و1528 شخصا آخر على إدراجهم ضمن قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات”.

وفي مارس/آذار الماضي، قضت محكمة النقض المصرية بتأييد حكم محكمة الجنايات الصادر بإدراج أبو تريكة و1528 شخصا من بينهم قيادات بجماعة الإخوان على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، تنتهي في 1 مايو/أيار 2023.

وبموجب قانون تنظيم “قوائم التنظيمات الإرهابية” في مصر، تشمل العقوبات على المدرجين على “قوائم الإرهاب” وضعهم على قوائم ترقب الوصول بالمطارات ومصادرة جوازات سفرهم وتجميد أصولهم المالية.

وتفاعل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي ضد هجوم أديب على النادي الأهلي وأبو تريكة والذي تلقى مئات التهاني بذكرى يوم مولده.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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Published On 12/3/2021
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