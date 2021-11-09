رغم شح الإمكانيات.. أطباء جامعيون يتطوعون لمساعدة النازحين المرضى في إدلب (فيديو)

أقسم أطباء جامعيون من من سوريا على مساعدة الناس وأوفوا بقسمهم النبيل رغم الظروف القاسية التي تمر منها البلاد والتحديات التي تواجههم.

أظهرت كاميرا الجزيرة مباشر مشاهد مؤلمة لنازحين في إدلب بالشمال السوري، حيث زاد المرض من سوء وضعهم، وبينهم رضّع ومسنون.

وأفاد أحد المتطوعين أن الفريق يتكون من أطباء في السنوات الجامعية الأخيرة، وأنهم يزورون منازل النازحين يوميًا لتقديم الرعاية الطبية لحاملي الأمراض المزمنة وطريحي الفراش.

ويهدف مشروع الفريق المتنقل داخل إدلب والمخيمات المجاورة لها إلى تقديم الدعم النفسي وبناء جسور الثقة مع المرضى.

يحرص الفريق الشاب على إجراء زيارات دورية للمرضى للاطمئنان على صحتهم رغم ضعف الإمكانيات؛ ينتقل الأطباء الجامعيون في سيارة مهترئة لتقديم الخدمة الطبية لأكبر عدد ممكن.

عيادة متنقلة

وتجمع أطباء متطوعون في عيادة متنقلة لتقديم الخدمات الطبية المجانية للنازحين في شمال إدلب.

وقال أحد الأطباء لكاميرا الجزيرة مباشر إن العيادة من النوع الجديد تعمل منذ 6 أشهر، وتحتوي 4 غرف تقدم كل منها خدمة خاصة.

واستطرد الطبيب أن الأولى مخصصة للأمراض النسائية وواحدة للتغذية وتستقبل الأطفال في المخيمات الذين يعانون سوء تغذية شديد.

وأفاد المتحدث للجزيرة مباشر أن العيادة المتنقلة تحمل أحيانًا دعمًا خاصًا للرضع والأطفال من حليب وفيتامينات، فيما تخصص الغرفة الثالثة للطب العام وتستقبل الأطفال والكبار.

وعبّر الطبيب عن اعتزازه بتوفر مختبر للتحاليل الطبية في الغرفة الرابعة، وهو الأمر الجديد في العيادات المتنقلة، ووصفه بـ “النقلة النوعية”.

ويواجه النازحون السوريون أوضاعًا صحية مأساوية لوجودهم في مناطق نائية موحلة ينقطع عنها الدعم والخدمات، لتصبح هذه العيادات المتنقلة طوق نجاة لإنقاذ العديد من المرضى.

وتؤرق أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية الأطباء والمرضى معًا، وهو ما عبر عنه أحد النازحين للجزيرة مباشر، بالقول إن الأدوية إما غير متوفرة أو غالية جدًا.

وزاد “لكن بالنسبة لنا يبقى المشروع جيدًا بما أنهم في مخيمات نائية وبعيدة جدًا عن النقاط الطبية الثابتة كالمشافي والمستوصفات”.

وقال أحد المتطوعين في الفرق الطبية للجزيرة مباشر، إن مخيم (كفر جالس) توجد فيه حاليًا عيادتان تهتم بالرعاية الصحية.