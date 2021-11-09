أردوغان يكشف خطة تركيا لبناء محطات نووية جديدة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تستعد لبناء محطة نووية ثانية وثالثة، بعد تشغيل محطة “آق قويو” الأولى في تركيا، حسبما نقلت وكالة الأناضول.

وخلال كلمة ألقاها بحفل افتتاح مبنى مؤسسة تنظيم أسواق الطاقة في العاصمة أنقرة، قال أردوغان “لا يمكن أن يعترض أحد على الطاقة النووية التركية وفي قلبه ذرة رغبة باستقلال اقتصاد البلاد ورفاهية شعبها”.

وأضاف “علينا أن نتساءل لماذا لم تُقدم تركيا على امتلاك طاقة نووية قبل 20 أو 30 عاما؟ إن استخدام العالم لهذه الطاقة منذ أكثر من 60 عاما وتأخرنا بالوصول إليها أمر مخجل لبلادنا”.

وأكد أن دخول محطة “آق قويو” النووية الخدمة سيساهم في جهود تركيا لمكافحة التغير المناخي ويسد فجوة امتلاك البلاد للطاقة النووية.

وتابع “في وقت تنشط فيه 443 محطة طاقة نووية في 32 بلدا بالعالم فإن من يقول لا ينبغي لتركيا امتلاك الطاقة النووية جاهل إن لم يكن خائنا”.

محطة “آق قويو” للطاقة النووية في تركيا (وكالة الأناضول)

وشدد أردوغان على عزم بلاده امتلاك الطاقة النووية رغما عن المنتقدين لها تحت ذرائع الحفاظ على البيئة.

وزاد احتياج تركيا للطاقة هذا العام فقط، وفق أردوغان بنسبة 8% مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح “نهدف حتى عام 2027 لتوليد 10 آلاف ميغاوات من الرياح ومثلها من الشمس وإضافة الطاقة النووية لسلة طاقتنا من أجل تنويعها”.

وحول زيارته لمحطة “آق قويو” بولاية مرسين، في سبتمبر/أيلول الماضي، أكد أنه يراقب البناء عن كثب قائلاً “إن أعمال بناء محطة الطاقة النووية متواصلة وتتكون من 4 مفاعلات طاقة كل واحد منها 1200 ميغاوات وإجمالي طاقتها 4800 ميغاوات”.

ووقعت تركيا وروسيا عام 2010 اتفاقًا لبناء محطة “آق قويو” بقضاء “غولنار” في مرسين وتخطط الحكومة لافتتاح الوحدة الأولى منها في النصف الأول من 2023.