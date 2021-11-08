Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
الأخبار|مصر

إسرائيل: اتفاق على تعزيز وجود الجيش المصري في رفح

صورة نشرها الجيش الإسرائيلي للجنة المشتركة بين الجيشين المصري والإسرائيلي (موافع التواصل)
8/11/2021-|آخر تحديث: 8/11/202102:23 PM (مكة المكرمة)

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إنه وقع مع الجيش المصري تعديلًا لاتفاقية تنظم وجود قوات حرس في منطقة رفح الحدودية بشمال سيناء.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه على موقع التدوين المصغر (تويتر) أن اللجنة العسكرية المشتركة بين الجيشين اجتمعت أمس الأحد لبحث “القضايا الثنائية بين الجيشين”.

وقال المتحدث إنه “خلال اجتماع اللجنة تم التوقيع على تعديل للاتفاقية ينظم وجود قوات حرس في منطقة رفح لصالح تعزيز تواجد الجيش المصري الأمني في هذه المنطقة”.

وتابع أن التعديل جرت المصادقة عليه من قبل “المستوى السياسي”.

وأفاد أنه ترأس وفد الجيش الإسرائيلي خلال الاجتماع، رئيس هيئة العمليات في قيادة الأركان عوديد باسيوك، ورئيس هيئة الاستراتيجية والدائرة الثالثة تال كالمان، ورئيس لواء العلاقات الخارجية العميد أفي دافرين.

ولم يذكر البيان أعضاء الوفد المصري المشاركين في الاجتماع كما لم يصدر أي إعلان مصري رسمي بهذا الخصوص.

وإثر ثلاث حروب، وقعت مصر وإسرائيل اتفاقية سلام في 26 مارس/آذار 1979، بمنتجع “كامب ديفيد” بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وقضت المعاهدة في نصها الأساسي بأن “تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية أو الإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبون من الأمم المتحدة”.

وتتيح الاتفاقية تعديل ترتيبات الأمن المتفق عليها بناء على طلب أحد الطرفين وباتفاقهما.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

من برنامج: المسائية

عباس كامل: نعمل لإتمام صفقة تبادل أسرى بين غزة وإسرائيل

نقل موقع “أكسيوس” عن رئيس المخابرات المصرية عباس كامل قوله إن مصر تحاول التوصل إلى اتفاق طويل الأمد لوقف إطلاق النار بقطاع غزة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية، وإبرام صفقة تبادل للأسرى.

بلومبرغ: إسرائيل نفذت هجمات داخل سيناء بمباركة مصرية

العلم الإسرائيلي على الحدود مع سيناء ـ أرشيف نقلت وكالة بلومبرغ الإخبارية عن مسؤول إسرائيلي سابق أن بلاده نفذت العديد من الهجمات بطائرات من دون طيار على أهداف للمسلحين في سيناء خلال السنوات الأخيرة، وذلك بمباركة مصرية على حد قول المسؤول الإسرائيلي. وأضافت بلومبرغ أن المسؤول الإسرائيلي وافق على الحديث شريطة عدم الكشف عن هويته. […]

Published On 11/7/2016
المزيد من الأخبار

شيخ الأزهر مهاجما “الإبراهيمية”: فرق كبير بين احترام عقيدة الآخر والإيمان بها (فيديو)

أرقام صادمة بشأن سوريا واليمن.. تقرير أممي: 45 مليونا حول العالم يواجهون خطر المجاعة

لاجئون جوعى ينشدون الطعام في جنوب السودان

في ظل قيود كورونا.. نصائح لسفر ذكي بلا متاعب

السودان يتصدر القائمة.. التغير المناخي في طريقه لتدمير اقتصادات عشرات الدول

الأكثر قراءة

بعد استهجان إبراهيم عيسى قراءة القرآن.. الشيخ محمد الصغير للجزيرة مباشر: طالب شهرة ولو باللعنات (فيديو)

بهدف الفرار.. 21 راكبا تآمروا لإجبار طائرة على الهبوط في إسبانيا.. ماذا فعلوا؟ (فيديو)

حميدتي: قرارات البرهان جاءت لتصحيح مسار ثورة الشعب السوداني (فيديو)

مقالات

ما حكم قراءة القرآن الكريم في الصّيدليّة؟!