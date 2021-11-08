إسرائيل: اتفاق على تعزيز وجود الجيش المصري في رفح

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إنه وقع مع الجيش المصري تعديلًا لاتفاقية تنظم وجود قوات حرس في منطقة رفح الحدودية بشمال سيناء.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه على موقع التدوين المصغر (تويتر) أن اللجنة العسكرية المشتركة بين الجيشين اجتمعت أمس الأحد لبحث “القضايا الثنائية بين الجيشين”.

عُقد، أمس (الأحد)، اجتماع للجنة العسكرية المشتركة لجيش الدفاع الإسرائيلي والجيش المصري حيث تم تناول القضايا الثنائية بين الجيشين. 🇪🇬 🇮🇱 خلال اجتماع اللجنة تم التوقيع على تعديل للاتفاقية ينظم وجود قوات حرس في منطقة رفح لصالح تعزيز تواجد الجيش المصري الأمني في هذه المنطقة. pic.twitter.com/QXykzvasli — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 8, 2021

وقال المتحدث إنه “خلال اجتماع اللجنة تم التوقيع على تعديل للاتفاقية ينظم وجود قوات حرس في منطقة رفح لصالح تعزيز تواجد الجيش المصري الأمني في هذه المنطقة”.

وتابع أن التعديل جرت المصادقة عليه من قبل “المستوى السياسي”.

وأفاد أنه ترأس وفد الجيش الإسرائيلي خلال الاجتماع، رئيس هيئة العمليات في قيادة الأركان عوديد باسيوك، ورئيس هيئة الاستراتيجية والدائرة الثالثة تال كالمان، ورئيس لواء العلاقات الخارجية العميد أفي دافرين.

ولم يذكر البيان أعضاء الوفد المصري المشاركين في الاجتماع كما لم يصدر أي إعلان مصري رسمي بهذا الخصوص.

وإثر ثلاث حروب، وقعت مصر وإسرائيل اتفاقية سلام في 26 مارس/آذار 1979، بمنتجع “كامب ديفيد” بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وقضت المعاهدة في نصها الأساسي بأن “تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية أو الإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبون من الأمم المتحدة”.

وتتيح الاتفاقية تعديل ترتيبات الأمن المتفق عليها بناء على طلب أحد الطرفين وباتفاقهما.