منع صنايق التبرعات داخل المساجد.. قرار جديد لوزير الأوقاف المصري يثير الجدل

أصدر وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، أمس الجمعة، قرارًا يمنع بموجبه جمع أي أموال نقدية داخل المساجد، فضلًا عن عدم السماح بوضع أي صناديق بالمساجد، ما أثار جدلًا عبر منصات التواصل الاجتماعي في مصر.

واستثنى قرار جمعة ما ينظمه القانون بشأن “صناديق النذور” بمساجد النذور المحددة بالقانون، كما ينظم القرار الجديد آلية قبول أي تبرعات عينية مع الالتزام بالإجراءات القانونية والإدارية لقبولها.

وأثار القرار جدلا بين المصريين على المنصات لا سيما وأن بعض الصناديق يُنفق ما فيها على المساجد نفسها وتوفير ما تحتاجه من الخدمات المطلوبة.

طيب والجوامع الأهلية اللى عائشة على التبرعات تعمل ايه؟ https://t.co/0A6E7QFygr — جمال نافع (@gnafea) November 5, 2021

بأستثناء ما ينظمه القانون

اى حاجه عايزين نسرقها نعملها قانون https://t.co/6KJej0v7Bb — مرار_طافح (@mohamed_2_kamal) November 5, 2021

بعد ما عملوا ثروات من الصناديق دي؟

يصادروا فلوس الجوامع!

و اللي عاوز يتبرع يتبرع بمعونة عينية…تصليح دورة مياه، حصير، سجاجيد، مراوح، دهان حوائط…. https://t.co/8CUR6b6HuM — Long live Egypt🇪🇬🇧🇪 (@Heba_A_S_A) November 6, 2021

وبالنسبة للزوايا اللى التبرعات فيها بمئات الوف الجنيهات.

مثل زاويتى الحسن الريس والهدى بمنطقة فليمنج بالإسكندرية.

يتم صرف نصفها والباقى في الجيوب https://t.co/ga8gdDR94V — Ana masry (@Anamasr35858119) November 5, 2021

وقال آخرون إن استثناء صناديق نذور الأضرحة المختلف على شرعيتها يعد أمرًا مستغربًا، مؤكدين أن المسألة تتطلب إعادة النظر في القرار.

جميع المساجد تم رفع الصناديق منها لكن مساجد الأولياء لا الناس لو مفيش صناديق بترمي في المقام وده ليها نظام توزيع جزء للأوقاف وجزء بياخد منه عمال المساجد وفيه لجنة بتابع الموضوع ده https://t.co/uXPsheVl8V — عبد العزيز مختار (@hHSy4aScMKfhqTf) November 5, 2021

يا جماعه لما جبت الخبر وقريته طلع

"فيما عدا

باستثناء ما ينظمه القانون بشأن صناديق النذور بمساجد النذور المحددة بالقانون"

بس خلاص 😁 https://t.co/rkMMH1D72G — iman nassar (@imannassars) November 5, 2021