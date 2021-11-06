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الأخبار|مصر

منع صنايق التبرعات داخل المساجد.. قرار جديد لوزير الأوقاف المصري يثير الجدل

وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة
وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة (مواقع التواصل)
6/11/2021-|آخر تحديث: 6/11/202107:28 PM (مكة المكرمة)

أصدر وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، أمس الجمعة، قرارًا يمنع بموجبه جمع أي أموال نقدية داخل المساجد، فضلًا عن عدم السماح بوضع أي صناديق بالمساجد، ما أثار جدلًا عبر منصات التواصل الاجتماعي في مصر.

واستثنى قرار جمعة ما ينظمه القانون بشأن “صناديق النذور” بمساجد النذور المحددة بالقانون، كما ينظم القرار الجديد آلية قبول أي تبرعات عينية مع الالتزام بالإجراءات القانونية والإدارية لقبولها.

وأثار القرار جدلا بين المصريين على المنصات لا سيما وأن بعض الصناديق يُنفق ما فيها على المساجد نفسها وتوفير ما تحتاجه من الخدمات المطلوبة.

وقال آخرون إن استثناء صناديق نذور الأضرحة المختلف على شرعيتها يعد أمرًا مستغربًا، مؤكدين أن المسألة تتطلب إعادة النظر في القرار.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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