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مصرع مغنية برازيلية شهيرة في تحطم طائرة (فيديو)

حصلت مندونسا عام 2019 على جائزة (جرامي لاتينو) (أسوشيتد برس)
6/11/2021-|آخر تحديث: 6/11/202112:21 PM (مكة المكرمة)

أعلنت فرق الإنقاذ البرازيلية، الجمعة، أن المطربة الشهيرة، ماريليا مندونسا، لقيت حتفها بحادث تحطم طائرة صغيرة في ولاية (ميناس جيرايس).

وأشارت في بيان لها أن “الطائرة تحطمت في منطقة ريفية، وأن المغنية مندونسا بين الضحايا”.

وأكد ممثلون عن الفنانة لوسائل إعلام محلية “مصرع 5 أشخاص بينهم المطربة وعمها ومنتج وطياران”.

ولا يزال سبب تحطم الطائرة قيد التحقيق، لكن شركة الكهرباء الحكومية (سيميج) قالت في بيان إن الطائرة اصطدمت بخط توزيع كهرباء مملوك للشركة قبل أن تصطدم بالأرض.

وقال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو على تويتر إن الخبر تسبب في صدمة للبلاد بأكملها، مضيفا أن مندونسا كانت واحدة من أعظم فناني جيلها.

وقال بولسونارو في تغريدة “نشعر وكأننا فقدنا شخصا قريبا جدا منا”.

بدروه عبر لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن مشاعر الصدمة والحزن على وفاة المغنية مندونسا.

وعلى حسابه في تويتر كتب النجم الكروي الذي يلعب في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يقول “أرفض التصديق أرفض”.

وحصلت مندونسا (26 عاما) عام 2019، على جائزة (غرامي لاتينو).

ولدت ماريليا مندونسا في (كريستيانوبوليس) ونشأت في (جويانيا)، وكان أول تعرف لها على الموسيقى في الكنيسة.

وبدأت في التأليف عندما كان عمرها 12 عاما وكتبت أغاني لمطربين بينهم (مينها) و(جواو نيتو) و(فريدريكو).

الطائرة كانت متجهة إلى كاراتينجا حيث كان من المقرر أن تقيم ميندونسا حفلة ليلة الجمعة (رويترز)
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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