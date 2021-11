علماء بريطانيون يحددون صبغة جينة تزيد خطر الوفاة بكورونا

حدد علماء بريطانيون صبغة جينية قد تكون لها صلة بزيادة خطر الإصابة بالفشل الرئوي عند الإصابة بمرض فيروس كورونا، في اكتشاف قد يتيح تفسيرا عن إصابة أشخاص بأعراض أشد خطورة، واستنباط وسائل علاجية محددة.

ويوجد المتحور الجيني عالي الخطورة في منطقة من كروموسوم يرتبط أيضا بزيادة خطر الوفاة إلى المثلين لدى بعض مرضى كوفيد-19 الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما.

وقال باحثون بريطانيون في جامعة أكسفورد أمس الجمعة إن حوالي 60% من الأشخاص الذين ينحدرون من أصول جنوب آسيوية يحملون الصبغة عالية الخطورة من هذا الجين.

وأشاروا إلى أن الاكتشاف قد يعطي تفسيرا جزئيا للزيادة التي تمت ملاحظتها في الوفيات في بعض المجتمعات البريطانية، والدمار الذي أحدثه فيروس كورونا في شبه القارة الهندية.

وتوصل العلماء إلى أن الخطر المتزايد مصدره الجين الذي ينظم نشاط الجينات الأخرى، بما فيها الجين المسمى (إل.زد.تي.إف.إل 1) المرتبط بردود فعل خلايا الرئة إزاء الفيروسات.

ونتيجة لذلك، يمكن للنسخة المتحورة أن تعطل رد الفعل المناسب إزاء الفيروس في الخلايا المبطنة لممرات الهواء بالجهاز التنفسي والرئتين.

ويقول الباحثون إن الجين المسمى (إل.زد.تي.إف.إل 1) لا يؤثر على الجهاز المناعي الذي يصنع الأجسام المضادة لمحاربة الفيروس، وأن من يحملون النسخة المتحورة يفترض أن تكون استجابتهم طبيعية للقاحات.

قال البروفيسور جيمس ديفيز، الرئيس المشارك للدراسة إن ذلك يبين أن الطريقة التي تستجيب بها الرئة للعدوى على درجة بالغة من الأهمية.

وفسّر الباحث ذلك، بأن معظم العلاجات تركز على تغيير الطريقة التي يتفاعل بها الجهاز المناعي مع الفيروس.

Researchers have designed a way to selectively turn on gene therapies in target cells, including human cells, according to a paper published in @NatureBiotech. https://t.co/GZ2UOtqnpY pic.twitter.com/bxvCSY4pD7

— Nature Portfolio (@NaturePortfolio) November 6, 2021