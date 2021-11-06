فرنسا.. الحكم بسجن حارس ماكرون السابق لمدة عام

قضت محكمة فرنسية الجمعة، بالسجن لمدة عام وغرامة مالية، على ألكسندر بينيالا، الحارس الشخصي السابق للرئيس إيمانويل ماكرون، لتورطه في عدد من التهم.

ويذكر أن بينالا (30 عاما) المساعد السابق القريب من الرئيس قد لوحق بـ12 تهمة أبرزها “ممارسة العنف خلال تجمع” و”التدخل في وظيفة الشرطة” خلال مظاهرة في باريس في الأول من مايو/أيار 2018.

العنف

وكان ألكسندر بينالا حاضرا خلال المظاهرة مع قوات الأمن بصفة مراقب، وصُور وهو يضع خوذة ويعتدي على متظاهرين وسط باريس.

3 ans après les faits, enfin. Le 1er mai 2018, place de la Constrescarpe, je filme une violente scène de tabassage, l’homme casqué en face de moi est un collaborateur du président : Alexandre Benalla. Ajd, en partie grâce à ces images il vient d’être condamné par la justice. pic.twitter.com/uEIJc6R5Nk — Taha Bouhafs (@T_Bouhafs) November 5, 2021

وقال القاضي عند النطق بالحكم “لقد تم منحك سلطة معينة.. من المفترض أن ذلك بسبب قربك من رئيس الجمهورية.. لقد خنت الثقة التي منحت لك بموجب التعيين”.

وقد حددت المحكمة العقوبة “في ضوء فداحة الأفعال المتعددة، والمهمات التي قمت بها، والتي تتطلب منك الانضباط والمثالية”.

وأكد القاضي على “شعور الإفلات من العقاب والسلطة المطلقة” لدى المتهم الذي أدين أيضا باستخدام جوازات سفر دبلوماسية بطريقة غير مشروعة بعد إقالته، وباستعمال وثيقة مزورة للحصول على جواز سفر وحمل سلاح بشكل غير قانوني في عام 2017.

السفر لإسرائيل

وانتهى المحققون إلى أنه استمر في استخدام جوازات سفر دبلوماسية للقيام برحلات إلى أفريقيا وإسرائيل حيث كان يحاول إنشاء شركة استشارات، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، سنة منها نافذة يمكن أن يقضيها في منزله تحت الرقابة واضعا سوارا إلكترونيا.

وغادر ألكسندر بينالا المحكمة بدون الإدلاء بأي تصريح، وكان قد دفع ببراءته من التهم المنسوبة إليه.

وكانت صحيفة “لوموند” قد كشفت القضية التي تسببت بزلزال سياسي لأشهر عدة.

وبدأ بينالا العمل حارسا شخصيا لماكرون في عام 2016 وتمت ترقيته إلى منصب أمني رفيع بعد فوز ماكرون بالرئاسة في مايو/أيار 2017، ليصبح أحد المقربين الموثوق بهم من الرئيس ويظهر في صور كثيرة إلى جانبه.

وبعد الفضيحة، اعترف بينالا بحمله مسدسا أثناء جولات برفقة ماكرون، على الرغم من أنه كان مخولا فقط بحمله داخل مقر الحزب الحاكم حيث كان يلقب بـ”رامبو”.