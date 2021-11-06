السودان.. الجيش يتهم مسؤولين سابقين “بتأليب” المؤسسات الدولية

اتهم الجيش السوداني في بيان صادر عن المستشار الإعلامي للقائد العام للجيش السوداني (الطاهر أبو هاجة) دبلوماسيين ومسؤولين سابقين، بـ”الإضرار وتأليب المؤسسات الدولية ضد وطنهم”.

وقال المسؤول العسكري السوداني “بعض الدبلوماسيين والمسؤولين السابقين-لم يسمهم- يؤلبون المؤسسات الدولية ضد شعبهم ووطنهم ويضرون بالجهات التي ينتمون إليها وبالوطن”.

وأضاف “ضلت تقديرات الذين يؤلبون المؤسسات الدولية ضد شعبهم ووطنهم ليلا ونهارا، لقد غلبوا النظرة الضيقة على المصلحة الوطنية العليا” بحسب ما قال.

وقال المستشار الإعلامي، إن طريق التصحيح بعد 25 أكتوبر- في إشارة إلى القرارات التي أصدرها قائد الجيش السوداني وحل بموجبها مؤسسات الحكومة الانتقالية “هو الانتقال الديمقراطي الذي يرتكز على قرار الشعب وليس أهواء الأشخاص والأحزاب ومصالحها الضيقة”.

ويعارض دبلوماسيون ووزراء سابقون بحكومة عبد الله حمدوك، قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بإعلان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، في 25 أكتوبر الماضي.

وقبل إعلان قرارات البرهان كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020، و تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024

جامعة الخرطوم تعلق الدراسة

وفي ذات الأزمة السياسية في السودان، أعلنت جامعة الخرطوم اليوم السبت، تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى، بحسب بيان صادر عن مجلس أمناء الجامعة.

وذكر البيان أن مجلس عمداء الجامعة عقد اجتماعا طارئا بكامل عضويته صباح اليوم السبت، لمناقشة ما قال إنها اعتداءات تعرضت لها الجامعة وطلاب وطالبات في الداخليات عقب “الانقلاب على الحكومة الانتقالية يوم الاثنين 25 أكتوبر الماضي”.

وقال البيان إن الاجتماع أمّن على ما جاء في بيان إدارة الجامعة الصادر من إدانة لما قال إنه “انقلاب على الحكومة الانتقالية”، وما تبعه من اعتداء على الأساتذة والطلاب والطالبات بواسطة رتل من العناصر التي ترتدي الزي العسكري”.

وأجمع أعضاء مجلس العمداء على “توجيه الإدارة القانونية بتحريك إجراءات جنائية ضد المتورطين في أعمال الاعتداء على الطلاب والجامعة” بحسب بيان المجلس.

وقرر مجلس العمداء تعليق الدراسة بجميع كليات الجامعة إلى أجل غير مسمى، ووجه بإخلاء من تبقى مِن الطلاب بالداخليات حفاظاً على سلامتهم” بحسب ما جاء في البيان.