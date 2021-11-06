ما خفي أعظم: اختطاف ضابطين إسرائيليين كانا في مهمة سرية بالخارج (فيديو)

كشف برنامج “ماخفي أعظم” الذي بثته قناة الجزيرة مساء أمس الجمعة عن إعلان حركة تُطلق على نفسها اسم “حرية” أنها اختطفت ضابطين إسرائيليين خارج الحدود.

جاء ذلك خلال تحقيق للبرنامج فتح فيه ملف السجون الإسرائيلية وكشف جانبا من معاناة الأسرى الفلسطينيين بعيدا عن الأضواء، بشهادات أصحابها المسربة من خلف الجدران.

وقال البرنامج إنه في تطور جديد يفرض نفسه على المشهد قالت حركة جديدة تسمي نفسها حرية إنها اختطفت ضابطين إسرائيليين أثناء تنفيذهما مهمة أمنية سرية خارج إسرائيل.

وعرض البرنامج فيديو مصور للرجلين وهما بحسب إعلان الجهة الخاطفة ديفيد بيري الذي قالت إنه رجل مهمات سرية في جمعية “إلعاد” الاستيطانية، والآخر ديفيد بن روزي الذي قالت إنه خبير كيماويات.

وقالت الحركة إن الرجلين تم اختطافهما في عمليتين منفصلتين دون أن تكشف عن مكان الاختطاف أو الاحتجاز.

وتحدث أحد الرجلين في المقطع المصور قائلا: أنا ديفيد بن روزي، وهذا ديفيد بيري، نحن إسرائيليان، نحن هنا نطلب المساعدة، ترون حالنا، نحن في وضع مريع، صديقي السيد بيري في حالة صحية مزرية، ليس لدينا ما نفعله هنا، رجاء نريد المساعدة.

ما كشفه برنامج الجزيرة "ما خفي أعظم"، بشأن وجود ضابطين إسرائيليين بيد المقاومة، تم أسرهما خارج فلسطين؛ أمر بالغ الأهمية، وبانتظار تعليق من أجهزة الكيان.

لقد طاردت الأخيرة رموز المقاومة في كل مكان، واغتالت منهم واختطفت مرارا، وليس غريبا أن يُردّ عليها باستدراج بعض أدواتها وأسْرهم. pic.twitter.com/0FPtrklPxa — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) November 6, 2021

وعرض البرنامج صورة نشرتها الجهة الخاطفة لجواز سفر ديفيد بيري وصورته في بطاقته الشخصية وهو من مستوطنة معالي إدوميم في القدس المحتلة.

كما عرض البرنامج صورا نشرتها الجهة الخاطفة لديفيد بيري قبل لحظات من اختطافه وهو متخف وقالت إنها نجحت في نقله بعد القبض عليه إلى مكان آمن.

وفي مقطع مصور آخر نشرته الجهة الخاطفة يظهر بيري وهو يقول: أنا لست على ما يرام صدقني، أعطني كوب ماء.

وبحسب البرنامج فإن الجهة الخاطفة ربطت مصير الإسرائيليين بإفراج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال 4850 أسيرا فلسطينيا وسط معاناة كبيرة جرّاء الانتهاكات التي يتعرضون لها والتي عرض البرنامج صورا عديدة منها.

وبحسب إحصائيات هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية فإن من بين الأسرى 43 امرأة ، و225 طفلا.