عشرات القتلى بانفجار ناقلة نفط في سيراليون (فيديو)

لقي أكثر من 90 شخصا على الأقل حتفهم في الساعات الأولى اليوم السبت في انفجار ناقلة وقود في مدينة “فريتاون” عاصمة سيراليون.

ونقلت تقارير إخبارية عن مدير المشرحة المركزية الحكومية في العاصمة أن المشرحة تسلمت 91 جثة بعد انفجار ناقلة الوقود .

وقال رئيس البلدية ووسائل إعلام إن ناقلة وقود انفجرت مساء الجمعة عقب حادث تصادم في عاصمة سيراليون ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا لم تحدد الأرقام الدقيقة لهم.

Deeply saddened to hear about the explosion along Bai Bureh Road, Wellington, after a bowser carrying fuel collided with a truck. My sympathies go to the families and loved ones of the victims of the explosion. May the souls of the departed rest in perfect peace #FreetownMourns

