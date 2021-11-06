عشرات القتلى بانفجار ناقلة نفط في سيراليون (فيديو)

لقي أكثر من 90 شخصا على الأقل حتفهم في الساعات الأولى اليوم السبت في انفجار ناقلة وقود في مدينة “فريتاون” عاصمة سيراليون.

ونقلت تقارير إخبارية عن مدير المشرحة المركزية الحكومية في العاصمة أن المشرحة تسلمت 91 جثة بعد انفجار ناقلة الوقود .

وقال رئيس البلدية ووسائل إعلام إن ناقلة وقود انفجرت مساء الجمعة عقب حادث تصادم في عاصمة سيراليون ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا لم تحدد الأرقام الدقيقة لهم.

Deeply saddened to hear about the explosion along Bai Bureh Road, Wellington, after a bowser carrying fuel collided with a truck. My sympathies go to the families and loved ones of the victims of the explosion. May the souls of the departed rest in perfect peace #FreetownMourns — Yvonne Aki-Sawyerr OBE (@yakisawyerr) November 6, 2021

وقال أحد أعضاء الصليب الأحمر “انتشلنا ثمانين جثة من موقع الحادث الليل الماضي” مشيرا إلى أن عمليات الإغاثة لا تزال مستمرة صباح اليوم السبت.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي أن العديد من الضحايا الذين أصيبوا بحروق شديدة كانوا يرقدون في شوارع العاصمة (فريتاون) مع اشتعال النيران في المتاجر والمنازل القريبة.

وقالت (إيفون أكي سوير) عمدة المدينة الساحلية هناك “لقطات فيديو وصور تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وهي مروعة، هناك شائعات بأن أكثر من 100 شخص فقدوا حياتهم”.





وأضافت في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الانفجار الذي أعقب الاصطدام بشاحنة أودى بحياة ضحايا من بين أولئك الذين توافدوا لجمع الوقود المتسرب من السيارة المحطمة.

وقال رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، لمجلة محلية “إنه حادث مروع، مروع” في حين لم يتم حصر الخسائر المادية التي نجمت عن الحادث.