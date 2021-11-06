أسوأ من كورونا.. بيل غيتس يثير جدلا بعد التحذير من خطر الإرهاب البيولوجي (فيديو)

أثار الملياردير الأمريكي بيل غيتس جدلاً واسعًا عبر منصات التواصل، وذلك عقب التحذير من خطر “الإرهاب البيولوجي” المقبل واصفًا إياه بـ”الأسوأ من مواجهة جائحة كورونا”.

وأوضح غيتس في لقاء مع مركز أبحاث (بوليسي ايكستشنج) بالمملكة المتحدة أنه “في عام 2015، قلت وكتبت عدة مرات عن عدم استعدادنا للوباء القادم، وللأسف حدث”.

وأضاف “يجب أن توفر لنا التطورات الطبية، الوسائل التي تجعلنا نواجه أخطار المستقبل بشكل أفضل مضيفا أنه يآمل أن يتمكن في غضون خمس سنوات من إعداد كتاب بعنوان “نحن مستعدون للوباء القادم”.

وأوضح غيتس أن العالم “سيحتاج إلى أكثر من مليار دولار سنوياً لتشكيل قوة عمل لمواجهة الأوبئة على مستوى منظمة الصحة العالمية، تراقب وتنفذ ما أسميه لعبة الجراثيم”.

وأضاف “يمكنك أن تتدرب وتقول ماذا لو حدث هجوم إرهابي بيولوجي على 10 مطارات؟ كيف سيواجه العالم ذلك؟”، مؤكدا على أهمية توفير التطورات الطبية التي اعتبر وجودها ضرورياً لأنها بمثابة “الوسائل التي تجعلنا نواجه الأوبئة بشكل أفضل”.

وأشار رابع أغنى رجل في العالم إلى إلى وجود نوعين من الأوبئة، منها ما ينجم عن الطبيعة ومنها ما قد ينجم عن الإرهاب البيولوجي مؤكدا ” أن هذه الأخيرة تكون أسوأ بكثير مما نمر به الآن”، على حد وصفه.

وانتقد مغردون تصريحات غيتس عن الإرهاب البيولوجي المحتمل، مشيرين إلى أنه يمثل إرهاباً أيضاً بعدواته للبشرية، ومؤكدين على أنه لا يجب أن يتحدث في القضايا الطبية. وفق تعبيرهم.

Bill Gates is evil https://t.co/biMeN06l0Y — Dennis Sarfate (@dsarfate) November 6, 2021

Gates is an enemy of mankind. https://t.co/gEtAefXdMJ — Colin Lundstrom (@ColinLundstrom) November 6, 2021

بيل غيتس الارهاب نفسه☺️ — 𝕊𝕆𝕄𝔼 𝕆ℕ𝔼 (@sameone1910) November 5, 2021

#بيل_جيتس مندوب أهل الشر

بعد تحذيره من الوباء.. #بيل_غيتس يحذر من الإرهاب البيولوجي القادم وهو كبيرهم .. متآمرون حبسوا البشر كالخراف في الحظائر وحرموهم من الحياة بحجة الخوف على حياتهم #لن_امتثل https://t.co/cp2TU6yD5Y — @HopeMe (@HopeMe86352142) November 6, 2021

واتهم مغردون آخرون رجل الأعمال الأمريكي، بأنه يسوّق لصناعة اللقاحات ضد مختلف الأمراض المعدية، وهو الأمر الذي سيقضي على البشر، ويجعله ملك هذا العالم بحسب وصفهم.

So next we will need mandatory small pox vaccines… and then mandatory anthrax vaccines … and then… and then… and then most of the population will be dead and Bill Gates will be King of the world. https://t.co/TPgjQSsFr7 — Saundra McDowell (@mcdowellformo) November 5, 2021

يذكر أن الحروب البيولوجية شكلت موضوعاً مفضلا للميلياردير الأمريكي، فقد حذر في العام 2017 من ارتفاع خطر هذه الهجمات التي قد تقضي على 30 مليون شخص، وتكون أكثر تدميراً من حدوث هجوم نووي على حد قوله.

ومعلوم أن الإرهاب البيولوجي أو (Bioterrorism) هو الممصطلح المتعمد للعوامل البيولوجية الخطرة مثل البكتيريا أو الفيروسات أو السموم، وتوجد هذه العوامل في الطبيعة ويتم نشرها بصورتها الطبيعية أو تعديلها لزيادة تأثيرها.