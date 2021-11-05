بعد تصريحات منسوبة لعباس كامل.. هل غزة على أعتاب إتمام صفقة تبادل أسرى؟ (فيديو)

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) زاهر جبارين إن الحركة قدّمت بالفعل مبادرة لتبادل الأسرى منذ سنة ونصف على لسان القيادي يحيى السنوار بالتزامن مع بدء أزمة كورونا، وأن الطرف المصري والفلسطيني ومعظم الوسطاء جادون في التوصل لصفقة في أقرب وقت ممكن.

وأضاف في لقاء على الجزيرة مباشر، أنه حسب المعطيات المتوفرة لديهم في المقاومة فإن “العدو الصهيوني غير جدي ويماطل ليل نهار بهذه القضية” بل ويستخدمها للدعاية الانتخابية داخل المجتمع الإسرائيلي.

وأوضح “الاحتلال لم يخطو خطوة واحدة حقيقية أو جادة للأمام كي يتم إنجاز الصفقة ويستخدم قضية الأسرى للدعاية ولتضليل المجتمع الإسرائيلي”.

ملف الأسرى

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق حسين هريدي إن الحكومات الإسرئيلية المتعاقبة لديها مواقف متشددة بخصوص عدم الاستجابة لطلبات المقاومة الفلسطينية في غزة بالنسبة للفئات والأعمار التي تطلب المقاومة الإفراج عنهم.

وأضاف أن ملف الأسرى ازداد تعقيدًا بعد هروب 6 أسرى من سجن جلبوع ثم إلقاء القبض عليهم لاحقًا، ومطالبة المقاومة بأن يكون هؤلاء الستة من ضمن الأسرى الذين يتم الإفراج عنهم.

وتابع “مصر استقبلت عدة وفود فلسطينية وإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة بهدف تسهيل التوصل إلى اتفاق يحرك الأمور، لكن الحكومة الإسرائيلية ما زالت متعنتة ولا تريد تسهيل عملية إعادة الإعمار إلا بعد إتمام الاتفاق النهائي حول تبادل الأسرى”.

وبشأن نوعية الاختراق الذي تسعى مصر لتحقيقه في هذا الملف، قال هريدي إن ملف الأسرى هو ما يعرقل الأمور الأخرى (تحقيق هدنة طويلة في غزة وإعادة الإعمار)، وبالتالي فإن جهد مصر ينصب على لعب دور الوسيط لتحقيق ولو حد أدنى بهدف تحريك الملفات الأخرى.

وأكد أن “إخراج صفقة تبادل الأسرى لا يقل أهمية عن جوهر الصفقة نفسه”.

وكان قد نقل موقع (أكسيوس) الأمريكي عن رئيس المخابرات المصرية عباس كامل قوله إن مصر تحاول التوصل إلى اتفاق طويل الأمد لوقف إطلاق النار بقطاع غزة بين إسرائيل وفصائل المقاومة، وإبرام صفقة تبادل للأسرى.

وأكد كامل بحسب الموقع أن مصر تتحدث كل يوم إلى الإسرائيليين والفلسطينيين بشأن عدة قضايا بما في ذلك وقف إطلاق نار محتمل طويل الأمد في غزة والسماح بالإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار، وصفقة تبادل للأسرى بين إسرائيل وحركة حماس والتي تعمل مصر من أجلها “ليل نهار” كما نقل الموقع.

وأوضح كامل أن مثل هذه الصفقة يجب أن تبدأ بالإفراج عن سجناء فلسطينيين مسنيين ونساء ومراهقات في السجون الإسرائيلية. كما سيتعين معالجة إعادة جثتي جنديين إسرائيليين وإطلاق سراح مدنييَن إسرائيليَين تحتجزهما حماس في غزة.