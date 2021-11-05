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الأخبار|السودان

مصادر للجزيرة مباشر: إعلان مجلس سيادة جديد في السودان خلال ساعات

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان
قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان (غيتي)
5/11/2021-|آخر تحديث: 5/11/202104:51 PM (مكة المكرمة)

أفادت مصادر مطلعة للجزيرة مباشر أنه من المتوقع أن يُعلن عن أسماء أعضاء مجلس السيادة السوداني في غضون الساعات المقبلة.

وكشفت المصادر أن المجلس سيضم أربعة عشر عضوًا يمثلون جميع أقاليم السودان وأوضحت أن من أبرز الأسماء المشاركة في المجلس عضو المجلس السابق الطاهر حجر ومالك عقار ورجاء نيكولا.

وقال المصدر أنه لم يطرأ أي تغيير على أعضاء المجلس العسكريين.

ويشهد السودان احتجاجات وتظاهرات رفضا لما يعتبره المعارضون “انقلابًا عسكريًا”، بسبب إعلان الجيش حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وإعفاء الولاة، واعتقال وزراء ومسؤولين وقيادات حزبية في البلاد.

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، قام قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بحل مؤسسات الحكومة الانتقالية واعتقل بعضهم ومن بينهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وأعفى البرهان عددًا من المسؤولين من بينهم دبلوماسيون وإعلاميون، من مناصبهم منذ سيطرة الجيش على السلطة في السودان الأسبوع الماضي.

وقبل إجراءات البرهان كان السودان يعيش فترة انتقالية، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020،وكان من المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024

وفي وقت سابق، من يوم الأحد، نقلت الإذاعة السودانية عن البرهان أن الحكومة ستعلن قريبًا.

وطالبت قوى الحرية والتغيير (مجموعة المجلس المركزي) بعودة “رئيس الحكومة المنحلة عبد الله حمدوك وعودة الحكم المدني في البلاد. كما طالبت البرهان بإلغاء إجراءاته الأخيرة، معتبرة إياها انقلابًا عسكريًا”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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Published On 5/11/2021
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