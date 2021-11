“لعبة الحبار” و”باراسايت”.. كيف تحولت كوريا الجنوبية إلى قوة ثقافية لا يستهان بها؟

يستعرض تقرير نشرته صحيفة النيويورك تايمز كيف تحولت كوريا الجنوبية من عملاق اقتصادي ينتج السيارات والهواتف الذكية، إلى قوة ثقافية لا يستهان بها من خلال أعمال مثل فيلم “باراسايت” (طفيلي) ومسلسل “لعبة الحبار” وغيرها.

وبحسب كاتب التقرير فإن كوريا الجنوبية لطالما شعرت بالاستياء من افتقارها إلى الصادرات الثقافية الرائدة. فلعقود من الزمان عُرفت هذه الدولة من خلال سيارات الهيونداي وأجهزة إل جي، بينما كانت أفلامها وموسيقاها تقتصر على الاستهلاك المحلي.

تغير هذا الأمر أخيرا فأصبح نجوم موسيقى البوب مثل فرقة (بلاك بينك) ونجوم مسلسل (لعبة الحبار) بالإضافة للأفلام الحائزة على جوائز عالمية مثل (باراسيات) يظهرون في كل مكان مثل أي هاتف ذكي من سامسونغ.

وبنفس الطريقة التي اقترضت بها كوريا الجنوبية من اليابان والولايات المتحدة لتطوير براعتها التصنيعية، يقول المخرجون والمنتجون الكوريون إنهم كانوا يدرسون في هوليوود ومراكز ترفيه أخرى عالمية لسنوات، فاعتمدوا وصقلوا الصيغ من خلال إضافة لمسات كورية مميزة.

