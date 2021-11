عمدة كولونيا الألمانية تسمح برفع أذان الجمعة علنا.. لكن بشروط

سمحت عمدة مدينة كولونيا في غرب ألمانيا، هنرييت ريكير، لبعض مساجد المدينة برفع أذان صلاة الجمعة لعامين مقبلين.

ومن بين هذه المساجد، المسجد المركزي في منطقة إهرنفيلد الذي يبلغ ارتفاع مئذنته 55 مترًا، بينما يبلغ عدد سكان كولونيا مليون نسمة بينهم 120 ألف مسلم.

وقال أحد المسلمين بالمدينة في تصريحات لوسائل إعلام محلية إنها “أخبار جيدة جدًا تبين التسامح والاندماج والحرية” وأضاف أن “رفع الأذان مفرح للمسلمين وإن كان لمرة واحدة فقط في الأسبوع، إلا أن يوم الجمعة هو يوم احتفال بالنسبة للمسلمين”.

واختتم “لكن إذا سمح رئيس البلدية بذلك كل يوم سيكون الأمر أفضل”.

وضعت بلدية كولونيا مجموعة من الشروط لرفع الأذان، منها أن لا يتجاوز 5 دقائق على الأقصى ومن الصلوات الخمس لا يمكن أن يُرفع إلا لصلاة الظهر.

ودعت البلدية 45 مسجدًا في المدينة لتقديم طلب لرفع الأذان بحسب المناطق المحيطة وسكانها مع تحديد معدل للصوت لا يمكن تجاوزه.

وقال رئيس بلدية منطقة إهرنفيلد في كولونيا، فولكر سبيلتهان إن “المساجد موجودة دائمًا حتى قبل بناء المسجد المركزي، ومنذ 1980 يُرفع الأذان دون استخدام مكبر الصوت”.

🇩🇪#Germany All 35 mosques in #Cologne, including the muezzin of the Central Mosque, can invite Muslims to prayer through a loudspeakers. pic.twitter.com/0JYKNvOTYl

— Caution Integration (@Elbandi_) October 30, 2021