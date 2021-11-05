على غرار حادث الإسماعيلية.. صيني يهاجم المارة بـ “الساطور” (فيديو)

أظهر مقطع متداول قيام رجل في أحد شوارع مقاطعة شانشي الصينية بالتعدي على المارة بشكل عشوائي بسكين كبيرة، قبل أن يصدمه سائق سيار ويوقعه أرضًا مما أدى إلى إنقاذ العديد من الأرواح في مكان الحادث.

وبحسب تقارير إعلامية صينية، أفاد مكتب الأمن العام في مدينة هجين بمقاطعة شانشي أمس الخميس بوقوع 3 إصابات في المكان بسبب استخدام المشتبه به ويدعى تشاو (36 عامًا) لسكين كبيرة وتعديه على المارة، مضيفًا أنه بحوذة الشرطة الآن بعدما قبضت عليه بمعاونة المواطنين.

وأظهر الفيديو أن وقت وقوع الحادث صدم صاحب سيارة المهاجم عدة مرات ومنعه من مواصلة الاعتداء على الناس.

استخدم تشاو سكين مطبخ لإصابة عدد من الأشخاص بدرجات متفاوتة إثر مشاجرة مع آخرين أثناء العمل، وبعد اصطدامه بالسيارة تم تضميد جراحه ومعالجته في مستشفى قريب حيث استقرت نفسيته، ولا تزال القضية قيد التحقيق حاليا بحسب مواقع إخبارية صينية.

وكانت قد شهدت مدينة الإسماعيلية في مصر حادثًا مشابهًا منذ أيام هز الرأي العام في مصر-إثر نشره على مواقع التواصل- حيث أقدم شاب على ذبح رجل وفصل رأسه عن جسده قبل أن يتجول في المدينة حاملًا رأس الضحية في يد والساطور الذي استخدمه في قطع رأسه في اليد الأخرى.

وقالت الداخلية المصرية في بيان إنه تم “ضبط مهتز نفسيًا بالإسماعيلية (سبق حجزه بأحدى المصحات للعلاج من الإدمان )، قام بالتعدى بساطور على عامل، مما أدى إلى فصل رأسه، وكان يهذى بكلمات غير مفهومة”.

وأضافت أنه “بالفحص تبين أنه كان يعمل بمحل موبيليا (أثاث) خاص بشقيق المجنى عليه”.