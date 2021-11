قد تكون الأكبر في العالم.. زوجان يعثران على حبة بطاطس بحجم كلب صغير

كان كولين ودونا كريغ براون يعملان في حديقتهما عندما اصطدمت مجرفة كولن بشيء كبير في التربة. جثا الزوجان على ركبتيهما وبدءا في الحفر ليكتشفا واحدة من أكبر حبات البطاطس في العالم!

ووصل وزن حبة البطاطس إلى 7.8 كيلوغرام (17 رطلًا)، وهو ما يعادل وزن بضعة أكياس من البطاطس العادية أو كلب صغير.

أثار اكتشاف الزوجين ضجة كبيرة في بلدة صغيرة في نيوزيلندا. ورغم وصف دونا البطاطس بأنها “ذات مظهر متحور قبيح”، فقد أصبحت من المشاهير المحليين في الأسابيع التي تلت العثور عليها في 30 أغسطس/آب الماضي.

A couple in New Zealand have found what is possibly the largest potato on record, weighing in at a remarkable 7.8 kilograms (17lb), roughly the weight of a few sacks of regular potatoes or a small dog https://t.co/7QBf08pl2v

