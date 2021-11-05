قد تكون الأكبر في العالم.. زوجان يعثران على حبة بطاطس بحجم كلب صغير

كان كولين ودونا كريغ براون يعملان في حديقتهما عندما اصطدمت مجرفة كولن بشيء كبير في التربة. جثا الزوجان على ركبتيهما وبدءا في الحفر ليكتشفا واحدة من أكبر حبات البطاطس في العالم!

ووصل وزن حبة البطاطس إلى 7.8 كيلوغرام (17 رطلًا)، وهو ما يعادل وزن بضعة أكياس من البطاطس العادية أو كلب صغير.

أثار اكتشاف الزوجين ضجة كبيرة في بلدة صغيرة في نيوزيلندا. ورغم وصف دونا البطاطس بأنها “ذات مظهر متحور قبيح”، فقد أصبحت من المشاهير المحليين في الأسابيع التي تلت العثور عليها في 30 أغسطس/آب الماضي.

A couple in New Zealand have found what is possibly the largest potato on record, weighing in at a remarkable 7.8 kilograms (17lb), roughly the weight of a few sacks of regular potatoes or a small dog https://t.co/7QBf08pl2v — The Times (@thetimes) November 4, 2021

صنع كولين عربة صغيرة لحبة البطاطس وأطلق عليها الزوجان اسم “دوغ”، ويأخذان البطاطس في نزهات على الأقدام كما نشرا قصته على فيسبوك وقالا لوكالة أسوشيتد برس “نضع قبعة عليه ونتمشى به في الشمس. إنه لأمر ممتع حقًا!”.

وبحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية فإن أثقل بطاطس تم العثور عليها في بريطانيا عام 2011 وكان وزنها يقل قليلًا عن 5 كيلوغرامات، وقال الزوجان إنهما تقدما بطلب لموسوعة غينيس لتسجيل “دوغ” باعتباره أكبر حبة بطاطس في العالم وينتظران الرد.

والغريب في الأمر أن كولين قال إنه لم يزرع أي بطاطس وأن (دوغ) يجب أن يكون قد زرع نفسه ومن المحتمل جدًا أنه كان ينمو في مكانه دون أن يلاحظه أحد لبضع سنوات أو أكثر.

يقول “إنه لغز بالنسبة لي. إحدى مفاجآت الطبيعة الصغيرة السارة”، إلا أن (دوغ) بدأ في التلاشي حيث بدأ يصيبه الجفاف والتعفن.