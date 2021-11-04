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الأخبار|السودان

وول ستريت جورنال: البرهان التقى السيسي سرا قبل يوم من “الانقلاب” في السودان

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي(يمين) ورئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان(يسار)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي(يمين) ورئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان(يسار) (الأوربية)
4/11/2021-|آخر تحديث: 4/11/202103:55 PM (مكة المكرمة)

قالت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية “إن قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارة سرية للقاهرة، قبل يوم من الانقلاب العسكري في السودان”.

ولم تعقب السلطات السودانية ولا المصرية بشأن ما ذكرته الصحيفة الأمريكية، لكن القاهرة دعت قبل أيام “كافة الأطراف السودانية إلى ضبط النفس وتغليب المصلحة العليا والتوافق الوطني” وفق بيان للخارجية.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن 3 مصادر مطلعة -لم تسمّها- قولها إن قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان أجرى سلسلة تحركات “جيوسياسية جريئة قبل يوم واحد من الانقلاب”.

وقالت “إن البرهان طمأن جيفري فيلتمان، المبعوث الأمريكي إلى السودان، بأنه لا ينوي الاستيلاء على السلطة ثم استقل طائرة متوجهة إلى القاهرة، لإجراء محادثات سرية، لضمان حصوله على دعم إقليمي” بحسب الصحيفة.

وذكرت أن البرهان التقى بالرئيس المصري، الذي قدم له “تطمينات” لم تحددها الصحيفة- خلال تلك الزيارة السرية، وقالت “ما أن عاد إلى الخرطوم حتى بدأ اعتقال مسؤولين مدنيين وحل الحكومة”.

وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن قائد الجيش السوداني حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقل قيادات حزبية ووزراء من بينهم رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، الموجود حاليا قيد الإقامة الجبرية.

ونقلت الصحيفة عن المصادر أن “رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، زار الخرطوم قبل الانقلاب والتقى البرهان وتفادى لقاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك”.

وذكرت أن “كامل قال للبرهان، حمدوك يجب أن يرحل” وأعرب عن استياء القاهرة من حمدوك “بسبب انفتاحه على إثيوبيا في قضية سد النهضة” وفق المصادر.

كان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، قد قال خلال لقائه المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي (أولسون أبو سانغو) في الخرطوم أمس الأربعاء، إنه حريص على استكمال هياكل الفترة الانتقالية، وبصدد تعيين رئيس وزراء لتشكيل حكومة تكنوقراط، بحسب ما ذكر بيان للجيش.

المصدر : الأناضول

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