وول ستريت جورنال: البرهان التقى السيسي سرا قبل يوم من “الانقلاب” في السودان

قالت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية “إن قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارة سرية للقاهرة، قبل يوم من الانقلاب العسكري في السودان”.

ولم تعقب السلطات السودانية ولا المصرية بشأن ما ذكرته الصحيفة الأمريكية، لكن القاهرة دعت قبل أيام “كافة الأطراف السودانية إلى ضبط النفس وتغليب المصلحة العليا والتوافق الوطني” وفق بيان للخارجية.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن 3 مصادر مطلعة -لم تسمّها- قولها إن قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان أجرى سلسلة تحركات “جيوسياسية جريئة قبل يوم واحد من الانقلاب”.

وقالت “إن البرهان طمأن جيفري فيلتمان، المبعوث الأمريكي إلى السودان، بأنه لا ينوي الاستيلاء على السلطة ثم استقل طائرة متوجهة إلى القاهرة، لإجراء محادثات سرية، لضمان حصوله على دعم إقليمي” بحسب الصحيفة.

وذكرت أن البرهان التقى بالرئيس المصري، الذي قدم له “تطمينات” لم تحددها الصحيفة- خلال تلك الزيارة السرية، وقالت “ما أن عاد إلى الخرطوم حتى بدأ اعتقال مسؤولين مدنيين وحل الحكومة”.

Attempted or successful coups in Africa are occurring more frequently as democratic states buckle under pressure from Covid-19 https://t.co/NjeRV2uMZ4

— Dustin Volz (@dnvolz) November 3, 2021