الصحة العالمية: وتيرة انتقال كورونا في أوربا “مقلقة جدا”

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس أن وتيرة انتقال عدوى فيروس كورونا في أوربا “مقلقة جدا” في الوقت الراهن ما قد يؤدي إلى تسجيل نصف مليون وفاة إضافية في القارة بحلول فبراير/شباط المقبل.

وقال المدير الإقليمي لمنطقة أوربا في منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي إن القارة أصبحت مجددا مركزا للجائحة، مشيرا إلى أن الوتيرة الحالية لانتقال العدوى في دول منطقة أوربا مقلقة جدا.

Last week the European Region accounted for 59% of all cases globally & 48% of reported deaths. Cumulatively there are now more reported cases, 78 million, in the European Region than in South-East Asia, the Eastern Mediterranean, the Western Pacific & Africa combined @hans_kluge

وقال هانس كلوغه المدير الإقليمي لمنطقة أوربا في منظمة الصحة العالمية “إذا بقينا على المسار نفسه قد تسجل نصف مليون وفاة إضافية جراء كوفيد-19 في المنطقة بحلول فبراير”.

وأرجعت المنظمة ارتفاع الإصابات إلى تغطية لقاحية غير كافية وتخفيف إجراءات المكافحة، لكن البيانات تفيد أن عمليات الاستشفاء المرتبطة بكوفيد-19 في المنطقة “زادت عن الضعف في غضون أسبوع”.

We are at another critical point of pandemic resurgence. Europe is back at the epicenter of the pandemic – where we were 1 year ago. The difference today is that we know more & we can do more, we have more tools & means to mitigate & reduce the damage to our communities & society

— WHO/Europe (@WHO_Europe) November 4, 2021