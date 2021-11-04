الصحة العالمية: وتيرة انتقال كورونا في أوربا “مقلقة جدا”

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس أن وتيرة انتقال عدوى فيروس كورونا في أوربا “مقلقة جدا” في الوقت الراهن ما قد يؤدي إلى تسجيل نصف مليون وفاة إضافية في القارة بحلول فبراير/شباط المقبل.

وقال المدير الإقليمي لمنطقة أوربا في منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي إن القارة أصبحت مجددا مركزا للجائحة، مشيرا إلى أن الوتيرة الحالية لانتقال العدوى في دول منطقة أوربا مقلقة جدا.

Last week the European Region accounted for 59% of all cases globally & 48% of reported deaths. Cumulatively there are now more reported cases, 78 million, in the European Region than in South-East Asia, the Eastern Mediterranean, the Western Pacific & Africa combined @hans_kluge — WHO/Europe (@WHO_Europe) November 4, 2021

وقال هانس كلوغه المدير الإقليمي لمنطقة أوربا في منظمة الصحة العالمية “إذا بقينا على المسار نفسه قد تسجل نصف مليون وفاة إضافية جراء كوفيد-19 في المنطقة بحلول فبراير”.

وأرجعت المنظمة ارتفاع الإصابات إلى تغطية لقاحية غير كافية وتخفيف إجراءات المكافحة، لكن البيانات تفيد أن عمليات الاستشفاء المرتبطة بكوفيد-19 في المنطقة “زادت عن الضعف في غضون أسبوع”.

We are at another critical point of pandemic resurgence. Europe is back at the epicenter of the pandemic – where we were 1 year ago. The difference today is that we know more & we can do more, we have more tools & means to mitigate & reduce the damage to our communities & society — WHO/Europe (@WHO_Europe) November 4, 2021

ارتفاع الإصابات

ويسجل عدد الإصابات اليومية ارتفاعا منذ ستة أسابيع متتالية في أوربا في عدد الوفيات اليومية مع نحو 250 ألف إصابة و3 آلاف و600 وفاة يوميا استنادا إلى الأرقام الرسمية لكل دولة.

ويسجل الارتفاع الجديد خصوصا في روسيا (8 آلاف و162 حالة وفاة في الأيام السبعة الأخيرة) وأوكرانيا (3 آلاف و819 وفاة) ورومانيا (3 آلاف و100 وفاة) بحسب هذه البيانات.

ودعت منظمة الصحة العالمية في هذا الصدد إلى مواصلة استخدام الكمامات لمواجهة الوباء.

وأكد المدير الإقليمي أن “توقعات موثوقة” تظهر أنه في حال تم التوصل إلى نسبة 95% في استخدام الكمامات في أوربا وآسيا الوسطى، يمكننا إنقاذ 188 ألف شخص من بين نصف مليون حالة وفاة متوقعة بحلول فبراير 2022.