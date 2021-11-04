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الصحة العالمية: وتيرة انتقال كورونا في أوربا “مقلقة جدا”

مرضى بفيروس كورونا بأحد المشافي في موسكو(غيتي أرشيف)
4/11/2021-|آخر تحديث: 4/11/202108:08 PM (مكة المكرمة)

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس أن وتيرة انتقال عدوى فيروس كورونا في أوربا “مقلقة جدا” في الوقت الراهن ما قد يؤدي إلى تسجيل نصف مليون وفاة إضافية في القارة بحلول فبراير/شباط المقبل.

وقال المدير الإقليمي لمنطقة أوربا في منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي إن القارة أصبحت مجددا مركزا للجائحة، مشيرا إلى أن الوتيرة الحالية لانتقال العدوى في دول منطقة أوربا مقلقة جدا.

وقال هانس كلوغه المدير الإقليمي لمنطقة أوربا في منظمة الصحة العالمية “إذا بقينا على المسار نفسه قد تسجل نصف مليون وفاة إضافية جراء كوفيد-19 في المنطقة بحلول فبراير”.

وأرجعت المنظمة ارتفاع الإصابات إلى تغطية لقاحية غير كافية وتخفيف إجراءات المكافحة، لكن البيانات تفيد أن عمليات الاستشفاء المرتبطة بكوفيد-19 في المنطقة “زادت عن الضعف في غضون أسبوع”.

ارتفاع الإصابات

ويسجل عدد الإصابات اليومية ارتفاعا منذ ستة أسابيع متتالية في أوربا في عدد الوفيات اليومية مع نحو 250 ألف إصابة و3 آلاف و600 وفاة يوميا استنادا إلى الأرقام الرسمية لكل دولة.

ويسجل الارتفاع الجديد خصوصا في روسيا (8 آلاف و162 حالة وفاة في الأيام السبعة الأخيرة) وأوكرانيا (3 آلاف و819 وفاة) ورومانيا (3 آلاف و100 وفاة) بحسب هذه البيانات.

ودعت منظمة الصحة العالمية في هذا الصدد إلى مواصلة استخدام الكمامات لمواجهة الوباء.

وأكد المدير الإقليمي أن “توقعات موثوقة” تظهر أنه في حال تم التوصل إلى نسبة 95% في استخدام الكمامات في أوربا وآسيا الوسطى، يمكننا إنقاذ 188 ألف شخص من بين نصف مليون حالة وفاة متوقعة بحلول فبراير 2022.

المصدر : الفرنسية

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