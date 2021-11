ضربة لحزب بايدن.. الجمهوريون يحققون فوزا عريضا في انتخابات منصب حاكم فرجينيا

حقق الجمهوريون فوزا عريضاً في ولاية فرجينيا الأمريكية، وقدموا أداءاً قوياً على غير المتوقع في ولاية نيوجيرسي التي يتمتع فيها الديمقراطيون بوضع قوي ،الأربعاء، ما ينذر بأزمة لحزب الرئيس جو بايدن قبل التوجه إلى انتخابات الكونغرس العام المقبل.

وفاز الجمهوري (جلين يونجكين)، وهو مسؤول تنفيذي سابق في قطاع الاستثمار المباشر، على الحاكم السابق (تيري ماكوليف) في الانتخابات التي أجريت ،الثلاثاء، إذ اعترف الديمقراطي بهزيمته ،صباح الأربعاء،.

وكان يونجكين قد فعل ما يكفي للنأي بنفسه عن الرئيس السابق دونالد ترمب لكسب تأييد المعتدلين الذين أيدوا بايدن قبل عام واحد فقط.

وكانت عمليات فرز ثلاثة أرباع الأصوات، قد أظهرت في وقت سابق تقدم يونجكين، -رجل الأعمال الذي لا يمتلك خبرة سياسية -، بفارق ثماني نقاط على مكوليف الذي تلقى دعمًا من صقور حزبه خلال الحملة.

وقبل إغلاق مراكز الاقتراع، قال بايدن من غلاسكو حيث شارك في مؤتمر (كوب 26) للمناخ، “سنفوز” في هذه الانتخابات حتى لو كانت النتائج “متقاربة”، داعيًا الديمقراطيين إلى التصويت.

وتراجعت شعبية بايدن منذ الانسحاب الفوضوي للقوات الأمريكية من أفغانستان، بينما خطتاه الكبيرتان للاستثمار في البنى التحتية والمجال الاجتماعي والمناخ عالقتان في الكونغرس بسبب خلافات بين تيارات الحزب الديمقراطي.

وتمنح الخسارة ترمب فرصة لاعتبار فرجينيا مؤشراً على رفض بايدن، وذلك في الوقت الذي يمهد فيه الطريق لإمكانية خوض الانتخابات الرئاسة مرة أخرى في 2024.

ويوفر فوز يونجكين للجمهوريين استراتيجية في مسعاهم لتحقيق الغالبية مجددًا في الكونغرس إذ يحظى الديمقراطيون حاليًا بغالبية ضيقة، من خلال انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

