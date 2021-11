عبدالله حمود.. أول عربي مسلم يفوز برئاسة بلدية ديربورن يكشف عن أول عمل سيقوم به (فيديو)

فاز المرشح الديمقراطي (عبد الله حمود) بمنصب رئيس بلدية مدينة ديربورن في ولاية ميشيغان الأمريكية وأصبح أول شخص من أصول عربية يتبوأ منصب رئاسة بلدية المدينة، محققًا بذلك فوزاً تاريخياً للعرب داخل الولايات المتحدة، وفق وصف مراسل الجزيرة.

وفي لقاء على شاشة الجزيرة مباشر، قال رئيس بلدية ديربورن الجديد عبد الله حمود إن تأخر فوز “عربي بتولي منصب العمدة” في البلدة التي يسكنها الكثير من العرب جاء بسبب أن الأهل يتوجهون إلى تعليم الأبناء لتأمين حياة كريمة، مؤكدًا أن هذه العقلية تغيرت في الفترة الأخيرة.

وأكد عبد الله حمود الذي فاز على منافسه الجمهوري،” أنه سيأتي بأفكار مبدعة جديدة “، وأكد اعتزازه بهويته العربية المسلمة وفخره باسمه الذي يحمله، مشيراً إلى أن عمه “إمام مسجد” وأنه نفسه تربى في بيئة إيمانية مفعمة.

وقال “إن أول عمل سيقوم به في المدينة هو إعمار البنية التحتية، حيث تأثرات آلاف المنازل بالفيضانات ” ما يستدعي إعادة بناء المنازل التي تأثرت في المدينة.

Dearborn, we won!

I’m honored & humbled by today’s support. Our residents spoke loudly — we want change & bold leadership to tackle the challenges our city faces.

We live in the greatest city in America and I’m excited about what we can achieve together.

Let's get to work! pic.twitter.com/q8u1VmSzdc

— Abdullah Hammoud (@AHammoudMI) November 3, 2021