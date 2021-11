بايدن يعين شابة لبنانية مسلمة “مستشارة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة”

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأسبوع عن تعيين الشابة اللبنانية سارة منقارة مستشارة خاصة للولايات المتحدة بشأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويعد هذا المنصب رفيع المستوى بمجال حقوق الإنسان لذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة الخارجية الأمريكية، إذ يقود المستشار الخاص الاستراتيجية الأمريكية الشاملة لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة دوليًا وعبر الوزارة.

وسارة منقارة هي ناشطة وخبيرة بمجالات الإعاقة والإدماج والقيادة الحقيقية وريادة الأعمال الاجتماعية، وهي مؤسسة وعضو مجلس إدارة منظمة (التمكين من خلال التكامل) غير الربحية والتي أسستها عندما كانت طالبة في الجامعة.

وتتمثل مهمة المنظمة في كسر السرد النمطي المحيط بالإعاقة من خلال تمكين الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل فردي وتسريع الإدماج الحقيقي على مستوى العالم.

As a blind, Muslim, first-generation American, Sara Minkara has a lifetime of experience advocating for equity, accessibility, inclusion, and empowerment. Join us in welcoming her as she takes on her new role as the Special Advisor on International Disability Rights. pic.twitter.com/OmFTWpFZ88

— Department of State (@StateDept) October 29, 2021