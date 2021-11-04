الانبعاثات العالمية لثاني أوكسيد الكربون تقفز في 2021 إلى مستويات قياسية

أفادت دراسة علمية نشرت ، الخميس، بمناسبة المؤتمر العالمي للمناخ (كوب-26) بأن الانبعاثات العالمية لثاني أوكسيد الكربون قفزت في 2021 إلى مستويات قريبة من المسجلة خلال فترة ما قبل كوفيد.

وأظهرت الدراسة، أن إجمالي انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في العالم العام الجاري 2021 سيصل إلى مستوى يقل بنسبة 0.8% فقط عن مستواه في عام 2019.

وبحسب الدراسة التي أجراها علماء يدرسون ميزانيات الكربون العالمية، فإن المستويات قريبة من تلك القياسية المسجّلة خلال فترة ما قبل الجائحة التي تسبّبت بشلل اقتصادي عالمي أدى إلى انخفاض ضخم في انبعاثات الغازات الدفيئة.

The Global Carbon Budget 2021 just published (preprint)https://t.co/9avSd5c395 Additional resources athttps://t.co/Etzv4mLWbB pic.twitter.com/otjX0QxRuX — GlobalCarbonProject (@gcarbonproject) November 4, 2021

وأظهرت الدراسة أن الانبعاثات الناتجة عن استخدام الفحم الحجري في 2021 ستتجاوز المستوى الذي كانت عليه قبل الجائحة ولكنها ستبقى دون مستواها القياسي المسجل عام 2014.

وفيما يخص الانبعاثات الناتجة عن استخدام الغاز الطبيعي فقد ذكرت الدراسة أنها ستبلغ في العام الجاري 2021 أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وبسبب جائحة كورونا، فرضت غالبية دول العالم قيودًا على التنقل وأغلقت قطاعات اقتصادية قائمة بشكل أساسي على الوقود الأحفوري، الأمر الذي تسبب في 2020 في انخفاض ضخم في إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة بلغ 5.4%.

ووفقًا للدراسة يتوقع أن يرتفع مستوى الانبعاثات بنسبة 4.9% لتصل إلى أقل من 1% من المستوى القياسي المسجل في 2019.

4C researchers bring policy-relevant climate research to #COP26 by participating in the launch of @gcarbonproject Carbon Budget 2021 and 4C Carbon Outlook, side event on emission rebound and panel discussion with 5 EU projects 📰More: https://t.co/63oZ8iMHCF#4CroadtoCOP26 pic.twitter.com/DRFMT4Yy2g — 4C Climate Carbon H2020 (@4C_H2020) November 3, 2021

وبالنسبة لتوزع الانبعاثات في عام 2021 بحسب المناطق الجغرافية، توقعت الدراسة أن تسجل الصين، أكبر مصدر للانبعاثات في العالم منذ عام 2007 بحوالي ربع الانبعاثات.

وتسجل هذه التوقعات، قفزة في حصة الصين من الانبعاثات لتصل إلى 31%، أي ما يقرب من ثلث ما ينتجه العالم بأسره من انبعاثات.

"Pandemic and politics drive China's Xi Jinping's decision to avoid climate summit" https://t.co/O4nPOdz4Za — Fox News USA (@fox_news_usa) November 4, 2021

قمة المناخ

وافتتحت أعمال قمة المناخ في مدينة غلاسكو (شمالي بريطانيا) ويسعى أكثر من 150 من قادة العالم المشاركين في أعمال قمة المناخ إلى وضع حد لارتفاع درجة حرارة الكوكب.

كما يبحث القادة التقليل من الانبعاثات بحلول عام 2030، وذلك بمشاركة وفود تمثل نحو 200 دولة، في حين يتغيب عنها الرئيسان الصيني (شي جين بينغ) والروسي فلاديمير بوتين.