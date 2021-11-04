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الأخبار|الولايات المتحدة

يأكل وجبة دجاج مقلي.. أمريكي يتفاجأ بـ”دب” في مطبخه (فيديو)

الدب كان منهمكا في أكل وجبة كنتاكي (موافع التواصل)
4/11/2021-|آخر تحديث: 4/11/202104:38 PM (مكة المكرمة)

اكتشف رجل أمريكي يسكن بمدينة (سييرا مادري) بولاية كاليفورنيا الأمريكية بدخيل بري في منزله يتناول العشاء داخل المطبخ يوم 28 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال جون هولدن إنه عندما عاد إلى المنزل في ذلك اليوم تفاجأ عندما وجد بابه الأمامي مفتوحًا على مصراعيه ولاحظ سريعًا وجود دب على منضدة المطبخ يغطس في دلو من الدجاج المقلي.

واستقبله دب آخر في الخارج وكان هناك واحد آخر على الأقل في المنزل. وفي نهاية المطاف، تمكن الرجل من إقناعهم بالمغادرة من خلال إصدار أصوات عالية.

وأضاف أنها المرة الأولى التي يدخل فيها دب منزله لكنه قابلهم عدة مرات بالمنطقة مؤكدا “هذه المرة كانت مختلفة بالتأكيد وقد تسببوا بفوضى كبيرة في المكان”.

ويعتقد هولدن أن رائحة الدجاج المقلي كانت مغرية للغاية بالنسبة للدببة، مضيفًا أنهم تجرأوا حتى على الاسترخاء في فناء منزله بعد سرقة طعامه.

المصدر : إيه بي سي نيوز + الجزيرة مباشر

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