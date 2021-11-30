من خيمة النزوح في إدلب.. لاجئ سوري مُسنّ يعبر عن صعوبة العيش بأبيات الشعر (فيديو)

عبّر اللاجئ السوري (أبو فايز) الذي تجاوز عمره 80 عاما، عن معاناته ومأساة النزوح التي يعيشها، بأبيات من الشعر تشرح أوضاعه الصعبة.

وشرح أبو فايز داخل خيمة في إدلب فصول مأساة النزوح والتنقل التي يعيشها، بأبيات من الشعر ومجموعة من القصائد.

وقال “صاروا يضربونا ويقصفونا بالطائرات وهدموا دار أخي من أساسها” ما أدى لنزوح الأسرة من المنطقة بسبب عدم مقدرتهم حتى على الخروج من المنزل وجلب الطعام.

وقال أبو فايز إنهم صرفوا كل ما يملكون من أموال، حتى لم يبق لديهم ما يعيشون به.

ويعيش نازحون سوريون في كهولتهم مأساة مستمرة في وقت هم أحوج ما يكون إلى أن يعيشوا حياة استقرار، ومع انعدام الغذاء والدواء والخدمات، تزداد حياتهم صعوبة وشقاء.

وأوضح أبو فايز أنه يعيش في حالة يرثى لها، وأن حياته عبارة عن عذاب وإرهاق خاصة مع عجزه بعد الإصابة بالشلل، متمنيا أن يعود إلى داره من جديد.

وتثقل الكهولة والنزوح كبار السن من النازحين السوريين بعد أن هربوا من حرب طاردتهم حتى بيوتهم، قصفا ورعبا وموتا ودمارا.

ولا يقوى المسنون السوريون النازحون في مخيمات اللجوء على العمل أيضا- مع انعدام الفرص حتى لمن يصغرهم سنا- لتوفير لقمة العيش والدواء، ما يضاعف من المعاناة التي يعيشونها.