مشاهد من عاصفة إسطنبول.. سقوط امرأة من الدور الخامس ونجاة رجل بأعجوبة وغرق سفينة (فيديو)

تجتاح عاصفة مطيرة قوية عدة مناطق غربي تركيا ووسط الأناضول لليوم الثاني على التوالي أسفرت عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 19 آخرين وأضرار في الممتلكات بحسب السلطات التركية.

وأظهرت لقطات فيديو متداولة لحظات عصيبة في مدينة أسطنبول ومنها مقطع فيديو قال مصوره إن امرأة توفيت إثر سقوطها من شرفة منزلها بالدور الخامس.

سيدة سقطت من الطابق الخامس .. عاصفة مدمرة تجتاح #تركيا pic.twitter.com/IIVebhynxZ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 29, 2021

وفي مقطع فيديو آخر نجا أحد الأشخاص من الموت بأعجوبة بعدما تحرك بسرعة قبل سقوط كمية من الأحجار في المكان الذي كان يقف فيه بأحد الشوارع.

كما أظهرت مقاطع أخرى تطاير أسطح مباني وانقلاب شاحنات ثقيلة على طريق البوسفور واقتلاع أشجار.

وتسببت العاصفة أيضا في جنوح وغرق سفينة كانت راسية في ميناء (مال تبه) بولاية إسطنبول، أمس الإثنين، بحسب وكالة الأناضول التركية التي نقلت عن مسؤولين في الميناء قولهم إن العاصفة قطعت الحبال التي كانت تربط السفينة ما أدى إلى جنوحها وغرقها لاحقا.

وكذلك انقطعت الكهرباء في عدة مناطق فيما عُطلت الدراسة اليوم بعدد من الولايات التركية منها إسطنبول بسبب العاصفة وسوء الأحوال الجوية.

وكانت إدارة الكوارث التابعة لبلدية إسطنبول قد أعلنت أن سرعة الرياح تراوحت، أمس الإثنين، بين 60 و100 كيلومتر في الساعة وأن هناك فيضانات حدثت في بعض المناطق بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر.