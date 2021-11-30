ميسي يحصد الكرة الذهبية لأفضل لاعب لعام 2021 (فيديو)

توج اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب على مستوى العالم لموسم 2021/2020، خلال حفل جوائز مجلة “فرانس فوتبول” مساء الإثنين.

ميسي يتوج بجائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه ميسي.. الأفضل على الإطلاق 👏#الكرة_الذهبية #BallonDor pic.twitter.com/mTAXupwTC0 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 29, 2021

وتفوق ميسي النجم السابق لبرشلونة على البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ الذي جاء في المركز الثاني.

PUSH THE MAGIC BUTTON! 👀 small surprise for Lionel Messi #ballondor pic.twitter.com/UtMcaQyIdE — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021

وحصد ميسي جائزة أفضل لاعب في العالم للمرة السابعة خلال مسيرته في إنجاز غير مسبوق على الصعيد العالمي.

وحل الإيطالي جورجينيو نجم تشيلسي في المركز الثالث يليه الفرنسي كريم بنزيمة هداف ريال مدريد في المركز الرابع ثم الفرنسي نجولو كانتي نجم وسط تشيلسي في المركز الخامس.

وجاء البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد في المركز السادس والمصري محمد صلاح هداف ليفربول سابعا والبلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي ثامنا والفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان تاسعا والإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان عاشرا.

وعلى الصعيد الفردي دائما توج الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان بجائزة حراسىة المرمي الروسي الشهير ليف ياشين لأفضل حارس مرمى على مستوى العالم في 2021.

وكان دوناروما قد توج بلقب يورو 2020 مع منتخب إيطاليا بجانب الفوز بجائزة أفضل لاعب في البطولة.