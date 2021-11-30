كيف اكتشفت جنوب أفريقيا “أوميكرون”؟ وما الفرق بينه وبين متحورات كورونا الأخرى؟ (فيديو)

قال البروفيسور سليم عبد الكريم عضو اللجنة الوزارية بشأن فيروس كورونا بجنوب أفريقيا إن الحكومة هناك كانت تتوقع ظهور متحورات أخرى، ولذلك استثمرت بشكل كبير في دراسة الفيروس ومتحوراته.

وأضاف في لقائه مع المسائية على الجزيرة مباشر “يجري في جنوب أفريقيا دراسة جينية للفيروس ولهذا السبب تمكنّا من التعرف على متحور أوميكرون الجديد في غضون أسبوعين من ظهور أول حالة إصابة به”.

ونفى البروفيسور أن يكون المتحور نتج عن إصابة مريض بالإيدز أصيب بكورونا، وقال إنهم لا يعرفون من هو المريض الذي أدى إلى هذا التطور للفيروس.

وأوضح أن الحالة الأولى حسب معلوماتهم وصفت في بتسوانا ثم وصلت إلى جنوب أفريقيا.

وبشان الفارق بين المتحور أوميكرون وبقية المتحورات الأخرى، قال إن هناك العديد من التحورات التي طرأت على الفيروس مقارنة بالمتحورات الأربعة السابقة (ألفا وبيتا وجاما ودلتا)، وبالتالي افترضوا أن المتحور الجديد ربما يمتلك قابلية أكبر للعدوى، وعلى الانتشار بسرعة أكبر وعلى التغلب على الأجسام المضادة، ولكن كل ذلك مجرد استنتاجات حتى الآن.

وكانت منظمة الصحة العالمية حثت الدول الأعضاء على الإبلاغ عن أولى حالات الإصابة بالمتحور الجديد وسط مخاوف من انتشار سريع للفيروس عبر العالم.

وأشارت المنظمة إلى أنها لا تعرف حتى الآن ما إذا كان أوميكرون يؤدي إلى مخاطر كبيرة أو تداعيات وخيمة على الصحة.

وأكدت أنها تحتاج لمزيد من الأبحاث لفهم احتمال تغلب أوميكرون على اللقاحات والمناعة المكتسبة نتيجة الإصابة.

وقررت عدة دول تعليق الرحلات الجوية مع بلدان في جنوب القارة الأفريقية حيث سجلت الحالات الأولى للإصابة بالمتحور الجديد.