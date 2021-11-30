كتاب الله وسجادة صلاة.. شاب سوري يقدم مهرا استثنائيا لعقد قرانه في إدلب (فيديو)

تداولت حسابات محلية سورية عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب سوري ينحدر من مدينة إدلب وهو يعقد قرانه على فتاة سورية بمهر وقدره “كتاب الله وسجادة صلاة”.

وأظهر المقطع المتداول لشاب في الشمال السوري، وهو يضع يده بيد والد الفتاة والشيخ يعقد القران بينهما بمهرٍ وقدره “كتاب الله وسجادة صلاة”.

وقد حظيت هذه المبادرة باستحسان العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لما تحمله من مضامين إيجابية مرتبطة بتشجيع الشباب على الزواج بعد عزوفهم عنه بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وما يترتب عن ذلك من ديون بعد الزواج.

وقال أحد المتابعين إن سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- تطبق أخيراً، مؤكداً أن هذا “أفضل مهر في القرن الحديث”.

وأضاف أن الجانب الجيد في هذه المبادرة هو البعد الرمزي وتقديم النصح للأسر لإعادة النظر في غلاء المهور ومراعاة ظروف الشباب.

وتابع “رسالتنا هي أن هذا الشاب يجب أن يكون قدوة لبقية الشباب الآخرين طلبا للعفة، ودعوة للأسر لكي تراعي الوضع الذي يعيشه الشباب السوري اليوم”.

ويأتي ارتفاع قيمة المهور في الوقت الذي تعيش فيه شريحة الشباب في مناطق شمال غربي سوريا حالة من البطالة، حيث من الصعب إيجاد فـرص عمل بشكل دائم.

وقد لعب ارتفاع قيمة مهر العروس عاملاً كبيراً في تراجع معدلات الزواج في الشمال السوري، حيث إن المبالغ التي يطلبها معظم الأهالي لتزويج بناتهم تفوق قدرات الشباب ويعجزون عن تأمينها.

وتطلب معظم العائلات في الشمال السوري لبناتها مهراً كبيراً، يصل لآلاف الدولارات أو ما يعادلها من الذهب، مع الاشتراط على العريس طلبات أخرى كالمنزل وأثاثه.