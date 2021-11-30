رونالدو يرد على “أكاذيب” صراع الكرة الذهبية مع ميسي

ردّ نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو على تعليقات رئيس تحرير مجلة فرانس فوتبول الفرنسية التي تنظم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم وقال إنه “كذب” في حديثه عن صراعه مع الأرجنتيني ليونيل ميسي.

كان (باسكال فيري) منظم جائزة الكرة الذهبية قال لنيويورك تايمز إن الطموح الوحيد لدى رونالدو هو أن يعتزل بعد حصوله على عدد من جوائز الكرة الذهبية يفوق ما حصل عليه ميسي.

Pascal Ferry (Editor-in-chief of France Football): The Ballon d'Or winner already knows. We had a big interview with him, and we did a photoshoot too. We did all this in complete secrecy, and no one noticed. He was happy, like the award winners each year. pic.twitter.com/AL4HhlR12C — MC (@CrewsMat10) November 28, 2021

ونال ميسي الذي انتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان من برشلونة هذا الصيف الكرة الذهبية للمرة السابعة أمس الإثنين ليعزز رقمه القياسي.

وتفوق ميسي على روبرت ليفاندوفسكي وجورجينيو لاعب وسط تشلسي صاحبي المركزين الثاني والثالث.

وكتب رونالدو الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات على إنستغرام يوم الإثنين “باسكال فيري كذب، لقد استغل اسمي للترويج لنفسه وللمكان الذي يعمل فيه”.

وقال “من غير المقبول أن الشخص المسؤول عن منح مثل هذه الجائزة المهمة يكذب بهذا الشكل وبطريقة تفتقر للاحترام لشخص اعتاد دائما احترام فرانس فوتبول والكرة الذهبية”.

On revit cette soirée du #BallonDor avec nos Parisiens au Théâtre du Châtelet 👀 pic.twitter.com/QEHBeBYScT — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 29, 2021

وأضاف “أنا دائما أفوز من أجل نفسي ومن أجل الأندية التي ألعب لها، أفوز من أجل نفسي ومن أجل من يحبني، لا أفوز بالتفوق على أي شخص”.

وكشف الهداف التاريخي للبرتغال أن أكبر طموح في مسيرته “أن يترك اسمه مكتوبا بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم العالمية”.

وتُوج ميسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب على مستوى العالم لموسم 2021/2020، خلال حفل جوائز مجلة فرانس فوتبول مساء الإثنين.