رونالدو يرد على “أكاذيب” صراع الكرة الذهبية مع ميسي

ردّ نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو على تعليقات رئيس تحرير مجلة فرانس فوتبول الفرنسية التي تنظم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم وقال إنه “كذب” في حديثه عن صراعه مع الأرجنتيني ليونيل ميسي.

كان (باسكال فيري) منظم جائزة الكرة الذهبية قال لنيويورك تايمز إن الطموح الوحيد لدى رونالدو هو أن يعتزل بعد حصوله على عدد من جوائز الكرة الذهبية يفوق ما حصل عليه ميسي.

Pascal Ferry (Editor-in-chief of France Football): The Ballon d'Or winner already knows. We had a big interview with him, and we did a photoshoot too. We did all this in complete secrecy, and no one noticed. He was happy, like the award winners each year. pic.twitter.com/AL4HhlR12C

