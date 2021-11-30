رسالة من السيسي لأمير قطر بشأن العلاقات الثنائية وسبل دعمها

تسلم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تتعلق بالعلاقات الثنائية.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية أن رئيس الوزراء الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز تسلم الرسالة خلال استقباله وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي.

وقالت الوكالة “تلقى أمير البلاد رسالة خطية أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها”.

سمو أمير البلاد المفدى يتلقى رسالة خطية من أخيه رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، تسلم الرسالة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خلال استقباله وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية.#قناhttps://t.co/JQvBL0HEhU pic.twitter.com/J5Rs3wPUzr — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 30, 2021

وجرى خلال المقابلة بين رئيس الوزراء القطري والوزير المصري “استعراض أوجه تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات الشبابية والرياضية” بحسب الوكالة.

ولم تذكر الوكالة موعد وصول الوزير المصري إلى البلاد أو مدة زيارته.

وشهدت العلاقات المصرية القطرية خطوات إيجابية بعد توقيع بيان العلا، في يناير/كانون الثاني الماضي، بالسعودية حين أسدل الستار على أزمة بين قطر من ناحية، ومصر والسعودية والإمارات والبحرين من ناحية أخرى امتدت أكثر من 3 سنوات.

ومنذ إعلان المصالحة، أشادت القاهرة والدوحة -في أكثر من مناسبة- بتطور العلاقات بينهما، وعيّن البلدان سفيرين فوق العادة وتسلما مهامهما في وقت قريب.