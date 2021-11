أوميكرون.. شركات تبدأ تطوير نسخ جديدة من لقاحاتها والصحة العالمية تحذّر من خطر “مرتفع جدا”

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون) يمثل خطرا “مرتفعا جدا” على مستوى العالم في وقت بدأت شركات العمل على نسخة جديدة من لقاحات مضادة للمتحور.

وأعلنت شركات فايزر ومودرنا وجونسون أند جونسون الإثنين بدء العمل على نسخة من لقاحاتها تستهدف المتحور الجديد في حال لم تكن اللقاحات الموجودة فعالة في الحماية منه.

وقال رئيس شركة فايزر إنه لا يزال هناك الكثير من الغموض” بشأن المتحور الجديد.

وأشار إلى ضرورة القيام بتجارب لاختبار فاعلية اللقاح الحالي الذي طوّرته الشركة بالتعاون مع شركة بايونتيك.

وأوضح أنهّ “إذا تبين أن اللقاح الحالي، أقلّ فاعلية وأصبحنا بحاجة لتطوير لقاح جديد، فقد بدأنا بالعمل عليه الجمعة، لقد قمنا بأول نموذج للحمض النووي وهو سيكون المرحلة الأولى في تطوير لقاح جديد”.

We just announced our strategy to address the omicron (B.1.1.529) SARS-CoV-2 variant. Read more: https://t.co/dKzD3YFUV2 pic.twitter.com/j64Y0DuR7a

— Moderna (@moderna_tx) November 26, 2021