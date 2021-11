واشنطن تضيف الشركة الإسرائيلية مصنعة برنامج بيغاسوس للتجسس إلى لائحتها السوداء

أدرجت وزارة التجارة الأمريكية عدة شركات بينها مجموعة (إن. إس. أو) الإسرائيلية، التي طورت برامج (بيغاسوس) للتجسس، على قائمة الشركات المحظورة لأنها تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي.

وقالت الوزارة في بيان إن شركتي (إن. إس. أو) وكانديرو الإسرائيليتين -التي تم إدراجها أيضا- باعتا برامج تجسس لحكومات أجنبية مكنتها “من ممارسة قمع عابر للحدود، وهو ممارسة الحكومات الاستبدادية التي تستهدف معارضين وصحفيين وناشطين خارج حدودها لإسكاتهم”.

وأدرجت كذلك شركتا (بوزيتيف تكنولوجيز) الروسية وشركة الاستشارات (مبادرة أمن الكمبيوتر) في سنغافورة على القائمة نفسها.

وقالت الإدارة إن هذه الشركات تاجرت بالأدوات الإلكترونية المستخدمة في الدخول غير المصرح به لشبكات الكمبيوتر.

