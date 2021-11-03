Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
الأخبار|السودان

غاب عنها حمدوك.. ناشطة سودانية تتحدث عن “الانقلابات العسكرية” أمام قمة المناخ (فيديو)

الناشطة في مجال البيئة نسرين الصائم (منصات التواصل)
3/11/2021-|آخر تحديث: 3/11/202101:29 PM (مكة المكرمة)

ألقت الناشطة السودانية في مجال المناخ (نسرين الصائم) كلمة أمام رؤساء الدول في قمة المناخ المنعقدة في غلاسكو حاليًا، وأشارت إلى غياب رئيس الحكومة السودانية المنحلة عبد الله حمدوك والمحددة إقامته حاليًا في الخرطوم.

الناشطة السودانية تترأس الفريق الاستشاري المعني بتغيّر المناخ، الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة في يوليو/تموز العام الماضي لإشراك الشباب في حوار مفتوح وشفاف حول القضايا المناخية.

وتحدثت نسرين الصائم خلال كلمتها في (قمة المناخ) عن الانقلابات العسكرية وقالت إنها تعطل التنمية المستدامة، مشيرة إلى ما يحدث في السودان من أحداث والذي أدى لتغيب حمدوك.

وأكدت الناشطة في مجال المناخ في كلمتها على ضرورة الحفاظ على البيئة مشيرة إلى أن ذلك لا يقل أهمية عن الحرية والسلام والعدالة التي تطالب بها الشعوب.

وأشارت إلى أن 47% من سكان العالم هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما، وأن بعضهم لا يتمتع بالبيئة النظيفة، وأن “سياسات تحول دون وصولهم إلى ما يبتغون”.

قمة المناخ

وافتُتحت أعمال (قمة المناخ) في مدينة غلاسكو (شمالي بريطانيا) ويسعى أكثر من 150 من قادة العالم المشاركين في أعمال قمة المناخ إلى وضع حد لارتفاع درجة حرارة الكوكب.

كما يبحث القادة التقليل من الانبعاثات بحلول عام 2030، وذلك بمشاركة وفود تمثل نحو 200 دولة، في حين يتغيب عنها الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك

السودان.. حمدوك يضع شروطا لحل الأزمة واقتراح بمنحه سلطات تنفيذية كاملة

قال رئيس الحكومة السودانية المنحلة عبد الله حمدوك إن إطلاق سراح وزراء حكومته المعتقلين وعودة حكومته لمباشرة كامل أعمالها يشكلان “مدخلًا لحل الأزمة” بعد إجراءات اتخذها قائد الجيش بحل مؤسسات الحكومة.

Published On 2/11/2021
المزيد من الأخبار

رضوخا لضغط فرنسي.. منظمة أوربية تتراجع عن دعم حملة لحرية ارتداء الحجاب (فيديو)

بطلب من وزير.. زعماء أشهر عصابات نيوزيلندا يطالبون الناس بالتطعيم ضد كورونا (فيديو)

تقتل 150 ألف رضيع سنويا.. دعوات لتطوير لقاح ضد بكتيريا تمثل أزمة صحية

ليس مرتبطا فقط بالجينات.. وجبات خفيفة وشهية تقاوم السرطان

الأكثر قراءة

قمر الإسلام.. حكاية طبيب أنشأ مستشفى للفقراء وأجرى ألف عملية زراعة كلى مجانا

“حادث الإسماعيلية” جريمة هزت مصر.. القاتل قطع رأس الضحية وتجول به في الشارع

وقعت على شهادة وفاتها.. كيف تسير إسرائيل نحو الدمار المحتوم؟

فلسطينيون يسيرون على العلم الإسرائيلي خلال مظاهرة تطالب بحقهم في العودة إلى وطنهم على الحدود بين إسرائيل وغزة

والدها معتقل سابق.. طفلة سورية تفوز بالمركز الأول لبطولة الشطرنج في فرنسا (فيديو)