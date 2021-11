غاب عنها حمدوك.. ناشطة سودانية تتحدث عن “الانقلابات العسكرية” أمام قمة المناخ (فيديو)

ألقت الناشطة السودانية في مجال المناخ (نسرين الصائم) كلمة أمام رؤساء الدول في قمة المناخ المنعقدة في غلاسكو حاليًا، وأشارت إلى غياب رئيس الحكومة السودانية المنحلة عبد الله حمدوك والمحددة إقامته حاليًا في الخرطوم.

الناشطة السودانية تترأس الفريق الاستشاري المعني بتغيّر المناخ، الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة في يوليو/تموز العام الماضي لإشراك الشباب في حوار مفتوح وشفاف حول القضايا المناخية.

In the 1st in-person meeting of @YAGClimate with the UNSG, I've thanked @antonioguterres for his appreciation of the work of @coy16glasgow & its Global Youth Statement. My core point: the proposal to allocate 47% of climate finance directed to adaptation to youth-led projects. pic.twitter.com/SG0csIUguh

— Vladislav Kaim (@VladislavKaim) November 2, 2021