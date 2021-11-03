غاب عنها حمدوك.. ناشطة سودانية تتحدث عن “الانقلابات العسكرية” أمام قمة المناخ (فيديو)

ألقت الناشطة السودانية في مجال المناخ (نسرين الصائم) كلمة أمام رؤساء الدول في قمة المناخ المنعقدة في غلاسكو حاليًا، وأشارت إلى غياب رئيس الحكومة السودانية المنحلة عبد الله حمدوك والمحددة إقامته حاليًا في الخرطوم.

الناشطة السودانية تترأس الفريق الاستشاري المعني بتغيّر المناخ، الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة في يوليو/تموز العام الماضي لإشراك الشباب في حوار مفتوح وشفاف حول القضايا المناخية.

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In the 1st in-person meeting of @YAGClimate with the UNSG, I've thanked @antonioguterres for his appreciation of the work of @coy16glasgow & its Global Youth Statement. My core point: the proposal to allocate 47% of climate finance directed to adaptation to youth-led projects. pic.twitter.com/SG0csIUguh — Vladislav Kaim (@VladislavKaim) November 2, 2021

وتحدثت نسرين الصائم خلال كلمتها في (قمة المناخ) عن الانقلابات العسكرية وقالت إنها تعطل التنمية المستدامة، مشيرة إلى ما يحدث في السودان من أحداث والذي أدى لتغيب حمدوك.

وأكدت الناشطة في مجال المناخ في كلمتها على ضرورة الحفاظ على البيئة مشيرة إلى أن ذلك لا يقل أهمية عن الحرية والسلام والعدالة التي تطالب بها الشعوب.

وأشارت إلى أن 47% من سكان العالم هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما، وأن بعضهم لا يتمتع بالبيئة النظيفة، وأن “سياسات تحول دون وصولهم إلى ما يبتغون”.

قمة المناخ

وافتُتحت أعمال (قمة المناخ) في مدينة غلاسكو (شمالي بريطانيا) ويسعى أكثر من 150 من قادة العالم المشاركين في أعمال قمة المناخ إلى وضع حد لارتفاع درجة حرارة الكوكب.

كما يبحث القادة التقليل من الانبعاثات بحلول عام 2030، وذلك بمشاركة وفود تمثل نحو 200 دولة، في حين يتغيب عنها الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين.