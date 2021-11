“ميتا” تعلن وقف تقنية التعرف على الوجوه في فيسبوك.. ماذا يعني ذلك؟ (فيديو)

أعلنت شركة (ميتا) أنها ستغلق نظام التعرف على الوجوه على موقع فيسبوك الذي يحدد هوية المستخدمين تلقائياً ،في الصور ومقاطع الفيديو.

وذكر بيان الشركة أن القرار يأتي استجابة “لمخاوف مجتمعية متزايدة بشأن استخدام هذا التقنية، وأضاف أن هذه الخطوة ستؤدي إلى حذف مليار بصمة وجه مستخدمة”.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان تغيير اسم شركة فيسبوك إلى (ميتا) وفي ظل انتقادات تواجهها الشركة بشأن انتهاك الخصوصية.

