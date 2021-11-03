Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
الأخبار

خوذات لـ “تشكيل رؤوس الأطفال” تشعل ضجة في الصين.. ما قصتها؟

رأي البعض أن التوتر والقلق لدى الأهل يجعلهم يضعون أطفالهم في خطر (موافع التواصل)
3/11/2021-|آخر تحديث: 3/11/202103:43 PM (مكة المكرمة)

كشفت تقارير إخبارية عن قيام الآباء في الصين بوضع خوذات على رؤوس أبنائهم لتساعدهم على “تشكيل رؤوسهم وتصبح على شكل مستدير ومثالي”.

وقال تقرير صادر عن موقع (تينسنت نيوز) إن الاتجاه المتمثل في وضع قوالب تصحيحية على رؤوس الأطفال بدأ في أكتوبر/تشرين الأول، مع اندفاع الآباء إلى المتاجر لشراء خوذات لأطفالهم.

وتشبه هذه الخوذات كرات (البولينغ) ويفترض أنها مخصصة للأطفال الذين تكون رؤوسهم مسطحة من الخلف.

وتعمل الخوذة على تثبيت القالب على رأس الطفل لساعات طويلة، مع الاعتقاد بأن هذا يمكن أن يساعد في تشكيل جماجمهم الناعمة التي لا تزال في طور النمو إلى شكل دائري أكثر إرضاءاً من الناحية الجمالية، وفقًا لمعايير الجمال في الدولة.

وسلطت صحيفة (ساوث تشاينا مورنينغ بوست) الضوء على رواية معينة لأم نشرت منشورًا على منتدى (شياوهونغشو) الاجتماعي، توضح بالتفصيل استخدام قطعة من المعدات التي وجدتها والتي قالت إنها ساعدت في “تصحيح شكل رأس طفلها”.

وتحت عنوان “أخذت طفلي لتصحيح شكل الرأس، على الرغم من احتجاجات عائلتي”، روت الأم كيف أحضرت ابنتها البالغة من العمر 7 أشهر إلى منشأة طبية للحصول على “أدوات تصحيح الرأس” المصنوعة خصيصًا لها.

وكتبت المرأة التي لم تذكر اسمها في المنشور الذي حذف لاحقًا “أعتقد أن ارتداء خوذة الرأس له نفس وظيفة ارتداء الأقواس، وهي تصحيح جزء من الجسم وجعله أكثر جمالًا”.

وتابعت “لدي رأس مسطح، وأنا أعلم كم هو مؤلم بالنسبة للنساء اللواتي يسعين إلى الجمال، لا أريد أن تكبر طفلتي وأن تتحسر على وجود هذا الجزء في جسمها”.

ومن غير المعروف المبلغ الذي دفعته هذه المرأة مقابل الخوذة التي على رأس طفلتها، لكن موقع الأخبار الصيني (سوهو) أفاد أن هذه القطع يمكن أن تكلف حوالي 4300 دولار.

ولم يقتصر الأمر فقط على الخوذ، حيث انتشر في الآونة الأخيرة إعلانات لمخدات يمكنها رسم شكل الجمجمة لدى الطفل، بحسب ما يروج لها البائعون.

وانتشرت الرغبة في الحصول على رأس مستدير لدى مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي المعروف في الصين (ويبو)، وهو موقع شبيه بموقع في تويتر، حيث بدأ الناس في مشاركة النصائح والحيل حول كيفية “قول وداعًا لرأس مسطح”.

وكتب أحد رواد ذلك الموقع “شكل رأسك يحدد جاذبيتك، امنح أطفالك بداية جيدة وصحح عظام رؤوسهم قدر الإمكان”.

هل تعمل الخوذة

وينقل موقع (ساوث تشاينا مورنينغ بوست) عن طبيب قوله إنه من الأفضل ترك جسم الطفل في المرحلة المبكرة ينمو بشكل طبيعي بدون تدخلات.

وقال (جو) وهو طبيب أطفال إن الخوذات تستخدم في علاجات طبية خاصة لتنمية الجمجمة، فإذا كانت هناك مشكلة طبية مشروعة، يجب على الأهالي زيارة أخصائي لتشخيص المرض.

وقال إنه “لا معنى لتصحيح شكل رأس الطفل لأغراض التجميل، يمكن أن يكون الوالدان فقط يعكسان مخاوفهما على أطفالهما”.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية

حول هذه القصة

من برنامج: المسائية

نشر بيانات موجزة عن لقاح فايزر المضاد لكورونا للأطفال

نشرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بيانات موجزة عن لقاح فايزر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و11 عاما، ودعت الإدارة خبراء للتصويت على إعطاء الضوء الأخضر لاستخدام اللقاح لهذه الفئة العمرية.

المزيد من الأخبار

رضوخا لضغط فرنسي.. منظمة أوربية تتراجع عن دعم حملة لحرية ارتداء الحجاب (فيديو)

بطلب من وزير.. زعماء أشهر عصابات نيوزيلندا يطالبون الناس بالتطعيم ضد كورونا (فيديو)

تقتل 150 ألف رضيع سنويا.. دعوات لتطوير لقاح ضد بكتيريا تمثل أزمة صحية

ليس مرتبطا فقط بالجينات.. وجبات خفيفة وشهية تقاوم السرطان

الأكثر قراءة

قمر الإسلام.. حكاية طبيب أنشأ مستشفى للفقراء وأجرى ألف عملية زراعة كلى مجانا

والدها معتقل سابق.. طفلة سورية تفوز بالمركز الأول لبطولة الشطرنج في فرنسا (فيديو)

ما الإنسان؟ “تفاكر” يبحث عما وراء الكائن اللغز

الدكتور مصطفى المرابط رئيس مغارب للدراسات في الاجتماع الإنساني

وقعت على شهادة وفاتها.. كيف تسير إسرائيل نحو الدمار المحتوم؟

فلسطينيون يسيرون على العلم الإسرائيلي خلال مظاهرة تطالب بحقهم في العودة إلى وطنهم على الحدود بين إسرائيل وغزة