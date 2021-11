خوذات لـ “تشكيل رؤوس الأطفال” تشعل ضجة في الصين.. ما قصتها؟

كشفت تقارير إخبارية عن قيام الآباء في الصين بوضع خوذات على رؤوس أبنائهم لتساعدهم على “تشكيل رؤوسهم وتصبح على شكل مستدير ومثالي”.

وقال تقرير صادر عن موقع (تينسنت نيوز) إن الاتجاه المتمثل في وضع قوالب تصحيحية على رؤوس الأطفال بدأ في أكتوبر/تشرين الأول، مع اندفاع الآباء إلى المتاجر لشراء خوذات لأطفالهم.

وتشبه هذه الخوذات كرات (البولينغ) ويفترض أنها مخصصة للأطفال الذين تكون رؤوسهم مسطحة من الخلف.

وتعمل الخوذة على تثبيت القالب على رأس الطفل لساعات طويلة، مع الاعتقاد بأن هذا يمكن أن يساعد في تشكيل جماجمهم الناعمة التي لا تزال في طور النمو إلى شكل دائري أكثر إرضاءاً من الناحية الجمالية، وفقًا لمعايير الجمال في الدولة.

وسلطت صحيفة (ساوث تشاينا مورنينغ بوست) الضوء على رواية معينة لأم نشرت منشورًا على منتدى (شياوهونغشو) الاجتماعي، توضح بالتفصيل استخدام قطعة من المعدات التي وجدتها والتي قالت إنها ساعدت في “تصحيح شكل رأس طفلها”.

New fad in China has parents putting helmets and moulds on their babies to make their heads more round https://t.co/5W43Si3oou pic.twitter.com/VuOdXe75jQ

— Zyite.news (@ZyiteGadgets) October 29, 2021