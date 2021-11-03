خوذات لـ “تشكيل رؤوس الأطفال” تشعل ضجة في الصين.. ما قصتها؟

كشفت تقارير إخبارية عن قيام الآباء في الصين بوضع خوذات على رؤوس أبنائهم لتساعدهم على “تشكيل رؤوسهم وتصبح على شكل مستدير ومثالي”.

وقال تقرير صادر عن موقع (تينسنت نيوز) إن الاتجاه المتمثل في وضع قوالب تصحيحية على رؤوس الأطفال بدأ في أكتوبر/تشرين الأول، مع اندفاع الآباء إلى المتاجر لشراء خوذات لأطفالهم.

وتشبه هذه الخوذات كرات (البولينغ) ويفترض أنها مخصصة للأطفال الذين تكون رؤوسهم مسطحة من الخلف.

وتعمل الخوذة على تثبيت القالب على رأس الطفل لساعات طويلة، مع الاعتقاد بأن هذا يمكن أن يساعد في تشكيل جماجمهم الناعمة التي لا تزال في طور النمو إلى شكل دائري أكثر إرضاءاً من الناحية الجمالية، وفقًا لمعايير الجمال في الدولة.

وسلطت صحيفة (ساوث تشاينا مورنينغ بوست) الضوء على رواية معينة لأم نشرت منشورًا على منتدى (شياوهونغشو) الاجتماعي، توضح بالتفصيل استخدام قطعة من المعدات التي وجدتها والتي قالت إنها ساعدت في “تصحيح شكل رأس طفلها”.

New fad in China has parents putting helmets and moulds on their babies to make their heads more round https://t.co/5W43Si3oou pic.twitter.com/VuOdXe75jQ — Zyite.news (@ZyiteGadgets) October 29, 2021

وتحت عنوان “أخذت طفلي لتصحيح شكل الرأس، على الرغم من احتجاجات عائلتي”، روت الأم كيف أحضرت ابنتها البالغة من العمر 7 أشهر إلى منشأة طبية للحصول على “أدوات تصحيح الرأس” المصنوعة خصيصًا لها.

وكتبت المرأة التي لم تذكر اسمها في المنشور الذي حذف لاحقًا “أعتقد أن ارتداء خوذة الرأس له نفس وظيفة ارتداء الأقواس، وهي تصحيح جزء من الجسم وجعله أكثر جمالًا”.

وتابعت “لدي رأس مسطح، وأنا أعلم كم هو مؤلم بالنسبة للنساء اللواتي يسعين إلى الجمال، لا أريد أن تكبر طفلتي وأن تتحسر على وجود هذا الجزء في جسمها”.

ومن غير المعروف المبلغ الذي دفعته هذه المرأة مقابل الخوذة التي على رأس طفلتها، لكن موقع الأخبار الصيني (سوهو) أفاد أن هذه القطع يمكن أن تكلف حوالي 4300 دولار.

ولم يقتصر الأمر فقط على الخوذ، حيث انتشر في الآونة الأخيرة إعلانات لمخدات يمكنها رسم شكل الجمجمة لدى الطفل، بحسب ما يروج لها البائعون.

وانتشرت الرغبة في الحصول على رأس مستدير لدى مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي المعروف في الصين (ويبو)، وهو موقع شبيه بموقع في تويتر، حيث بدأ الناس في مشاركة النصائح والحيل حول كيفية “قول وداعًا لرأس مسطح”.

وكتب أحد رواد ذلك الموقع “شكل رأسك يحدد جاذبيتك، امنح أطفالك بداية جيدة وصحح عظام رؤوسهم قدر الإمكان”.

هل تعمل الخوذة

وينقل موقع (ساوث تشاينا مورنينغ بوست) عن طبيب قوله إنه من الأفضل ترك جسم الطفل في المرحلة المبكرة ينمو بشكل طبيعي بدون تدخلات.

وقال (جو) وهو طبيب أطفال إن الخوذات تستخدم في علاجات طبية خاصة لتنمية الجمجمة، فإذا كانت هناك مشكلة طبية مشروعة، يجب على الأهالي زيارة أخصائي لتشخيص المرض.

وقال إنه “لا معنى لتصحيح شكل رأس الطفل لأغراض التجميل، يمكن أن يكون الوالدان فقط يعكسان مخاوفهما على أطفالهما”.