Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
الأخبار|لبنان

الجامعة اللبنانية: طالب ينجح في حل معضلة رياضية موجودة منذ 45 عاما

طالب الدكتوراه اللبناني أيمن الزين (مواقع التواصل)
3/11/2021-|آخر تحديث: 3/11/202104:25 PM (مكة المكرمة)

استطاع طالب الدكتوراه اللبناني أيمن الزين حل معضلة رياضية عمرها 45 عاما بحسب بيان نشرته الجامعة اللبنانية.

وقالت الجامعة “إنجاز علميّ جديد أضافه طالب الجامعة اللبنانية أيمن حسن الزين إلى نجاحات الشباب اللبناني في مجال الرياضيات، وذلك بعدما تمكّنه من حلّ المعضلة الشهيرة التي طرحها الرياضي روزنفيلد عام 1974 وعجز عن حلّها رياضيون مهِمّون قبله”.

وأوضحت الجامعة أن أيمن الزين واصل جهوده وقراءاته على مدار أكثر من عام لحل المعضلة الرياضية التي كان الرياضي الفرنسي (هافيت) آخر من أحرز تقدّمًا في محاولة حلّها عام 2000 وترك مقالًا معقّدًا حولها.

وأضافت “وانطلاقًا من مقال هافيت، بدأ الزين عمله ليكتشف أولى الأخطاء فيه. وبعد بحثٍ استمرّ ستة أشهر تمكّن الطالب اللبناني من حلّ المعضلة بشكلٍ كامل في مقالٍ مؤلفٍ من 78 صفحة قُدّم إلى واحدةٍ من أهم المجلات العلمية العالمية لنشرِهِ”.

وبحسب بيان الجامعة فإن الزين يواصل تحضير أطروحة الدكتوراه في الرياضيات البحتة بين المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا/ الجامعة اللبنانية وجامعة سافوي مونت بلانك تشامبري الفرنسية.

وفي عام 2018 حاز الزين على المرتبة الأولى في لبنان ضمن مسابقة نظمتها الجامعة اللبنانية الأمريكية للطلاب الجامعيين الأوائل في تخصص الرياضيات البحتة.

المصدر : وسائل إعلام لبنانية

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

رضوخا لضغط فرنسي.. منظمة أوربية تتراجع عن دعم حملة لحرية ارتداء الحجاب (فيديو)

بطلب من وزير.. زعماء أشهر عصابات نيوزيلندا يطالبون الناس بالتطعيم ضد كورونا (فيديو)

تقتل 150 ألف رضيع سنويا.. دعوات لتطوير لقاح ضد بكتيريا تمثل أزمة صحية

ليس مرتبطا فقط بالجينات.. وجبات خفيفة وشهية تقاوم السرطان

الأكثر قراءة

قمر الإسلام.. حكاية طبيب أنشأ مستشفى للفقراء وأجرى ألف عملية زراعة كلى مجانا

والدها معتقل سابق.. طفلة سورية تفوز بالمركز الأول لبطولة الشطرنج في فرنسا (فيديو)

ما الإنسان؟ “تفاكر” يبحث عما وراء الكائن اللغز

الدكتور مصطفى المرابط رئيس مغارب للدراسات في الاجتماع الإنساني

وقعت على شهادة وفاتها.. كيف تسير إسرائيل نحو الدمار المحتوم؟

فلسطينيون يسيرون على العلم الإسرائيلي خلال مظاهرة تطالب بحقهم في العودة إلى وطنهم على الحدود بين إسرائيل وغزة