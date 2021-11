تقرير أممي بشأن صراع تيغراي.. وأبي أحمد: محاولات جعل إثيوبيا مثل ليبيا وسوريا لن تنجح

أفاد تحقيق مشترك للأمم المتحدة وإثيوبيا نُشرت نتائجه اليوم الأربعاء أن جميع الأطراف المشاركة في الحرب في منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا ارتكبت انتهاكات ربما ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.

ونددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة (ميشال باشليه) بـ “وحشية قصوى” تطغى على النزاع في الإقليم خلال عرضها نتائج التحقيق المشترك.

وخلص التحقيق إلى احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها كل الأطراف، وأكدت باشليه أن “خطورة الانتهاكات تؤكد ضرورة محاسبة المسؤولين عنها مهما كان المعسكر الذي ينتمون إليه”.

وأُجري التحقيق بشكل مشترك بين مكتب باشليه و(المفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان) التي أسستها الحكومة الإثيوبية، وشمل النزاع الذي تشهده البلاد منذ عام.

A new joint report on Tigray by the UN human rights office and the Ethiopian Human Rights Commission details a range of atrocities, urges their end, and "highlights the many calls made by victims and survivors…for perpetrators to be brought to justice." https://t.co/G79q24SyLP pic.twitter.com/0TG9hRCTxF

— Kenneth Roth (@KenRoth) November 3, 2021